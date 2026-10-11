100 osób i "Stairway to Heaven" Led Zeppelin. Nagranie podbiło Internet!

Legenda Led Zeppelin z pewnością jest wciąż niezwykle żywa. Choć sam zespół nie istnieje już od 43 lat, to jego muzyka nadal ma ogromne znaczenie dla wielu fanów muzyki. Jakże szczególną informacją dla wielu był fakt wykonania przez Roberta Planta po przeszło szesnastu latach legendarnego Stairway to Heaven. Muzyk zdecydował się na ten czyn w szczytnym celu, przy czym tajemnicą nie jest, że on sam nie jest fanem tej kompozycji. Utwór ten cieszy się jednak wciąż mianem sztandarowego dla całej dyskografii Led Zeppelin, dla wielu jest pierwszym kontaktem z jej twórczością w ogóle, a jej ambitna kompozycja sprawia, że sięgnięcie po nią jest traktowane jako najlepszy dowód na udowodnienie własnych umiejętności muzycznych.

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Niezwykłe wykonanie "Stairway to Heaven" podbiło Internet

Z pewnością dlatego właśnie po ten klasyczny hymn zdecydowała się sięgnąć grupa uczniów szkoły Wolfbrook Arena w Christchurch, na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. W listopadzie 2023 roku w placówce tej odbyła się coroczna ceremonia wręczenia nagród dla studentów z St Andrew's College, lokalnej szkoły. Specjalnie z tej okazji, na wydarzeniu zebrała się grupa aż stu osób, które zdecydowali się wykonać w tak imponującym składzie kultowe Stairway to Heaven. W skład tej monumentalnej formacji weszli członkowie i członkinie m.in. lokalnego chóru kościelnego, szkolnego zespołu rockowego, orkiestry szkolnej, chóru seniorów, a na czele stała trójka uczniów: wokalistka Grace Burnett, gitarzystka Mia Fraser i gitarzysta akustyczny James McIver, dyrektorem muzycznym całego projektu był Duncan Ferguson. Zdradził on, że główną inspiracją był występ sióstr Ann i Nancy Wilson na wręczeniu wyróżnień Kennedy Center Honors w 2012 roku. Mężczyzna nie ukrywał, że cała ekipa jest zaskoczona tak pozytywnym odbiorem całego występu - nagranie z niego stało się wiralem w sieci! Sprawdź wideo poniżej!

Oto utwory, które dowodzą talentu Roberta Planta: