Gotówka najlepszym prezentem dla młodych? Okazuję się, że nie tylko

Przekonanie, że pokolenie Z oczekuje wyłącznie koperty z gotówką, przełamują wyniki badania „Świąteczny Vibe Check”, przeprowadzonego 12 grudnia 2025 roku przez ASM Research Solutions Strategy.

W grupie wiekowej 17–29 lat luksusowe kosmetyki, w tym perfumy, uzyskały aż 79,4 proc. pozytywnych ocen, wyprzedzając tradycyjną gotówkę w kopercie (74,9 proc.) oraz prezenty personalizowane (74,4 proc.). Pieniądze przekazane na konkretny cel oraz upominki wykonane własnoręcznie zdobyły z kolei po 68,6 proc. pozytywnych wskazań.

To ciekawe, bo choć w badaniu można było pozytywnie ocenić kilka kategorii, młodzi często wybierali zarówno eleganckie prezenty rzeczowe, jak i gotówkę czy upominki o bardziej osobistym charakterze.

Ale dlaczego akurat kosmetyki znalazły się tak wysoko? Żeby to zrozumieć, trzeba przyjrzeć się temu, jak przez ostatnie dekady zmieniło się wybieranie prezentów.

Od katalogów do smartfonów. Jak zmieniło się wybieranie prezentów?

Dla pokoleń dorastających w latach 90. i na początku XXI wieku przedświąteczne poszukiwania wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Inspiracji szukano głównie w reklamach telewizyjnych, papierowych katalogach, rozmowach ze znajomymi czy na sklepowych wystawach. Dzieci spisywały wymarzone zabawki na kartkach, a dorośli zastanawiali się, czy lepszym wyborem będzie książka, płyta CD, flakon perfum, a może coś bardziej praktycznego.

Wybór był też o wiele skromniejszy, a zdobycie czegokolwiek konkretnego wymagało odwiedzenia kilku sklepów: samo upolowanie trudno dostępnej rzeczy dawało już ogromną satysfakcję.

Skalę zmian technologicznych, jakie zaszły od tamtego czasu, dobrze obrazują dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jeszcze w 2004 roku dostęp do internetu miało zaledwie około 26 proc. polskich gospodarstw domowych, podczas gdy w tym roku wskaźnik ten sięgnął 96,6 proc.

W 2026 roku najstarsi przedstawiciele generacji Z zbliżają się już do trzydziestki, podczas gdy najmłodsi wciąż są jeszcze nastolatkami. Oznacza to, że zetki są dziś na bardzo różnych etapach życia: jedni studiują, inni pracują, zakładają rodziny i urządzają pierwsze mieszkania, co naturalnie różnicuje ich potrzeby zakupowe. Wspólny pozostaje jednak fakt, że dla większości z nich internet był obecny już w dzieciństwie i stał się naturalną przestrzenią do kontaktu z rówieśnikami, rozwijania pasji oraz odkrywania marek.

Potwierdza to raport „Nastolatki”, opublikowany przez NASK w 2025 roku na podstawie badań przeprowadzonych rok wcześniej. Wynika z niego, że aż 40 proc. badanych otrzymało swój pierwszy smartfon z dostępem do sieci jeszcze przed dziewiątymi urodzinami, a w dni powszednie nastolatki spędzały w internecie średnio 4 godziny i 59 minut, wydłużając ten czas w weekendy do 5 godzin i 16 minut.

Warto zaznaczyć, że chociaż dane te opisują współczesnych nastolatków – których doświadczenia różnią się od dzieciństwa najstarszych zetek – dobrze pokazują one, jak dużą część dnia młodszych roczników wypełnia sieć. A to właśnie tam poznają one większość produktów, zanim w ogóle zobaczą je na sklepowej półce.

TikTok, influencerzy i listy życzeń. Dlaczego młodzi tak bardzo interesują się kosmetykami?

Na TikToku można w kilkanaście sekund sprawdzić, jak na ustach prezentuje się konkretny odcień pomadki, jakie wykończenie daje podkład albo jak wygląda popularny zestaw do pielęgnacji. Instagram pełen jest materiałów pokazujących codzienne rutyny dbania o cerę, za to na YouTubie bez trudu znajdziemy szczegółowe recenzje perfum, porównania składów czy testy nowości.

Ogromną widownię przyciągają zwłaszcza nagrania typu get ready with me, w których twórcy szykują się do wyjścia, wykonują makijaż i przy okazji opowiadają o używanych kosmetykach. Produkty pojawiają się tam jako naturalny element codzienności, dzięki czemu widzowie oswajają się z konkretnymi markami, odcieniami i formułami, a chęć przetestowania wybranego kosmetyku potrafi utrzymywać się przez wiele tygodni.

Siłę internetowych rekomendacji potwierdza także raport „Polacy w social mediach”, opublikowany przez IAB Polska w styczniu 2026 roku. Około 56 proc. respondentów w wieku 18–24 lata przyznało w nim, że kupiło produkt pod wpływem polecenia influencera, choć jeszcze większą moc miały rekomendacje bliskich i znajomych, na które wskazało około 77 proc. badanych z tej grupy.

Liczby te odnoszą się do ogólnych zachowań zakupowych, ale świetnie obrazują mechanizm, w którym kosmetyk zauważony w mediach społecznościowych szybko staje się tematem rozmów wśród rówieśników.

Internet ułatwił też samodzielne zdobywanie wiedzy o pielęgnacji. Osoba szukająca konkretnego rozwiązania może bez trudu przeanalizować skład produktu, porównać jego formułę z innymi preparatami czy przeczytać opinie użytkowników o podobnym typie cery. Zamiast jednak prosić o „jakiś dobry krem”, potrafi wskazać dokładny kosmetyk, którego działanie już wcześniej sprawdziła.

Na tą zmianę również odpowiadają same drogerie. Ich rola coraz częściej wykracza poza sprzedaż kosmetyków, bo i klienci szukają także informacji o świadomej pielęgnacji, składnikach aktywnych oraz doborze produktów do ich potrzeb.

Chociażby Super-Pharm na swoim portalu regularnie publikuje liczne poradniki poświęcone tym zagadnieniom. Jednocześnie jego asortyment już dawno wyszedł poza ramy tradycyjnej drogerii, łącząc kosmetyki, perfumy oraz produkty apteczne. W rezultacie poszukiwanie informacji, porównywanie produktów i same zakupy często odbywają się dziś w jednym miejscu.

Święta w świecie reklam i trendów. Czy jeszcze potrafimy wybierać prezenty samodzielnie?

Już w listopadzie sklepowe witryny zapełniają się bożonarodzeniowymi dekoracjami, ruszają promocje z okazji Black Friday, a media społecznościowe podsuwają kolejne listy prezentowych inspiracji. Komercjalizacja świąt trwa jednak znacznie dłużej niż popularność TikToka. Milenialsi pamiętają telewizyjne reklamy, papierowe katalogi czy zatłoczone galerie handlowe. Dziś jednak podobne komunikaty towarzyszą nam przez cały dzień, również podczas przeglądania telefonu.

Zmienił się też sposób promowania produktów. Film, w którym influencer pokazuje swoją świąteczną listę życzeń, może wyglądać jak spontaniczne polecenie, choć czasem powstaje w ramach płatnej współpracy. Gdy ten sam kosmetyk pojawia się na kolejnych profilach, a algorytmy podsuwają podobne nagrania, łatwo odnieść wrażenie, że wszyscy chcą dostać właśnie ten produkt.

Presję odczuwają zarówno młodzi, którzy porównują swoje marzenia z internetowymi trendami, jak i rodzice próbujący za nimi nadążyć. Do tego dochodzą zdjęcia idealnie udekorowanych domów i nagrania z rozpakowywania drogich prezentów.

Coraz ciężej jest oddzielić własne oczekiwania od tych, które codziennie podpowiadają nam reklamy. I być może właśnie z młodymi ludźmi jest podobnie.

Materiał sponsorowany