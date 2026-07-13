Quiz z kultowych "Psów" Władysława Pasikowskiego. Czy pamiętasz, kto zagrał kogo w tym klasyku polskiego kina?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-13 11:24

To jeden z najważniejszych polskich filmów lat dziewięćdziesiątych. Bez dwóch zdań. "Psy", w reżyserii Władysława Pasikowskiego, odniosły spektakularny sukces komercyjny. Popularność tej produkcji, mimo upływu lat, nie maleje. To zasługa m.in, świetnej obsady aktorskiej. Sprawdźmy więc, czy pamiętasz kto grał kogo w "Psach"?

Bogusław Linda
Autor: YouTube/screen z wideo/ Materiały prasowe

Pamiętasz, kto grał kogo w filmie Psy? QUIZ

Jeśli myślimy o kultowych polskich filmach, prędzej czy później do głowy przyjdą Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. To bez wątpienia jedna z najważniejszych produkcji lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (i nie tylko), która odpowiada o losach funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w czasach burzliwych przemian politycznych, a także społecznych w kraju. 

Film, w którym zagrali m.in. Bogusław Linda, Marek Kondrat, Janusz Gajos czy Cezary Pazura, osiągnął kolosalny sukces komercyjny. Wystarczy wspomnieć, że do kin poszło ok. 400 tys. osób! Choć należy też pamiętać, że wywołał spore kontrowersje. 

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Tak jak już zostało to wspomniane na samym początku: Psy to obraz kultowy. Takim statusem cieszy się po dziś dzień. Nie da się też ukryć, że niektóre zawarte w nim dialogi weszły na stałe do potocznego języka. 

Oczywiście, bez znakomitej obsady aktorskiej całość pewnie nie odniosłaby takiego sukcesu. 

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Dlatego też postanowiliśmy stworzyć na ten temat quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Czy potraficie odpowiednio dobrać aktorów do ich ról? Fani słynnego filmu Pasikowskiego z pewnością bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.

Rozwiąż nasz quiz:

Czy pamiętasz, kto grał kogo w kultowym filmie "Psy"? Rozwiąż quiz z obsady produkcji
Pytanie 1 z 10
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