Quiz o serialu Kryminalni. Sprawdź swoją wiedzę

We wrześniu 2004 roku, na antenie telewizji TVN, zadebiutował serial Kryminalni. Opowiadał on o pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Produkcja skupiała się głównie na losach podinspektora Adama Zawady (w tej roli Marek Włodarczyk), któremu pomagało dwóch młodych podkomisarzy: Marek Brodecki (Maciej Zakościelny) oraz Barbara Storosz (Magdalena Schejbal). Razem stworzyli oni znakomity zespół do zwalczania przestępczości.

Serial szybko zyskał ogromną popularność wśród widzów. Wystarczy wspomnieć, że Kryminalni otrzymali trzykrotnie nagrodę Telekamery w latach 2006–2008, co oznaczało, że w 2009 całość została uhonorowana nagrodą specjalną, tzw. Złotą Telekamerą.

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Serial doczekał się łącznie ponad 100 odcinków. Potem niespodziewanie zakończono jego emisję, choć oglądalność Kryminalnych nadal była na dość wysokim poziomie.

Mimo tego, że od emisji ostatniego sezonu minęło już ponad piętnaście lat, produkcja cały czas cieszy się kultowym statusem. Siłą Kryminalnych była nie tylko wciągająca fabuła, ale również świetna obsada aktorska.

To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie ten serial. Przygotowaliśmy więc quiz dotyczący Kryminalnych, który składa się z dziesięciu pytań. Prawdziwi fani z pewnością nie będą mieli problemu z uzyskaniem maksymalnego wyniku.

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