W październiku 1998, na antenie telewizji Polsat, wyemitowano pierwszy odcinek serialu Miodowe lata. Produkcja, oparta na amerykańskim oryginale zatytułowanym The Honeymooners, szybko zyskała na popularności. Lata mijają, a Miodowe lata, bez dwóch zdań, są uznawane za serial kultowy.

Głównymi bohaterami serialu są dwa małżeństwa: Karola i Aliny Krawczyk (Cezary Żak i Agnieszka Pilaszewska-Maciejewska, od 2002 roku z kolei Katarzyna Żak) oraz Tadeusza i Danuty Norek (Artur Barciś i Dorota Chotecka). Akcja serialu dzieje się głównie w kamienicy mieszczącej się na warszawskiej Woli.

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Serial doczekał się dziewięciu serii. Łącznie wyemitowano ponad 120 odcinków. Ostatni epizod, pod szyldem Miodowe lata (potem była jeszcze kontynuacja Całkiem nowe lata miodowe), miał premierę pod koniec grudnia 2003.

Tak jak już zostało wspomniane: Miodowe lata cieszyły się (i cieszą nadal) bardzo dużą popularnością wśród widzów. Postanowiliśmy więc stworzyć kolejny quiz dotyczący tego serialu.

Tym razem sprawdzimy, jak dobrze pamiętasz obsadę aktorską Miodowych lat. Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Prawdziwi fani serialu z pewnością nie będą mieli problemu z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Quiz. Kto grał kogo w serialu "Miodowe lata"? Pytanie 1 z 10 W rolę "Mamusi", czyli matki Aliny i teściowej Karola, wcieliła się... Stanisława Celińska Marta Lipińska Elżbieta Jarosik Następne pytanie