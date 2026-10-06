Gwiazdy Hollywood i raper w nowym "Street Fighterze". Fani czekali na to od lat

Nowy "Street Fighter. Uliczny wojownik". O czym opowiada fabuła?

Od wielu lat entuzjaści słynnego cyklu gier oczekiwali nowej wersji kinowej. Pierwotna ekranizacja, która zadebiutowała w 1994 roku, mocno zapadła w pamięć dzięki rolom Jean-Claude’a Van Damme’a, Raúla Juliá, Kylie Minogue czy Ming-Na Wen. Obecnie przyszedł czas na świeżą odsłonę tej znanej opowieści.

Fabuła osadzona została w 1993 roku. Dwóch zwaśnionych wojowników, Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), musi połączyć siły. Staje się to za sprawą enigmatycznej Chun-Li (Callina Liang), która namawia obu mężczyzn do wzięcia udziału w prestiżowym turnieju World Warrior Tournament.

Wkrótce wychodzi na jaw, że rywalizacja to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Impreza stanowi przykrywkę dla znacznie bardziej niebezpiecznego spisku, z którym główni bohaterowie będą musieli się skonfrontować, stawiając przy tym czoła własnej przeszłości. Konsekwencje ewentualnej przegranej mogą być dramatyczne, co sprawia, że napięcie cały czas rośnie.

Autor: "Street Fighter. Uliczny wojownik"/ Materiały prasowe

Głośne nazwiska w obsadzie: 50 Cent jako Balrog i Jason Momoa jako Blanka

W nowej produkcji nie zabraknie znanych twarzy, które z pewnością przyciągną widzów do kin. W rolę Blanki wcieli się Jason Momoa, natomiast Balroga zagra popularny raper 50 Cent. Na ekranie ujrzymy też Cody'ego Rhodesa w roli Guile'a, Orville'a Pecka jako Vegę i Davida Dastmalchiana odgrywającego postać M. Bisona. Do tego grona dołączyli: Roman Reigns (Akuma), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Olivier Richters (Zangief) i Hirooki Goto (E. Honda). Oprócz nich wystąpią: Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Mel Jarnson (Cammy), Rayna Vallandingham (Juli) i Alexander Volkanovski (Joe). Trzon obsady stanowią jednak Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken Masters) oraz Callina Liang (Chun-Li).

Kolejna adaptacja znanej serii gier

Początki cyklu "Street Fighter" sięgają 1987 roku. Przez ten czas produkcja zdążyła zgromadzić rzesze miłośników z każdego zakątka świata. Gra bazuje na bezpośrednich starciach zawodników reprezentujących zróżnicowane techniki walki. Kluczowym motywem w uniwersum pozostaje turniej, w który uwikłany jest M. Bison, stojący na czele grupy Shadaloo.

Popularność tytułu jest bezdyskusyjna. Globalna sprzedaż gier z tego cyklu przekroczyła już 55 milionów sztuk. Za stworzenie nowej filmowej wizji odpowiada reżyser Kitao Sakurai. W proces produkcji zaangażowana jest firma Capcom, będąca prawnym właścicielem i wydawcą znanej marki.

Można już kupować bilety

Dla najbardziej zniecierpliwionych sympatyków przygotowano niespodziankę. Oficjalnie uruchomiono już opcję wcześniejszego zakupu wejściówek na kinową nowość "Street Fighter. Uliczny wojownik". Bilety są dostępne w ofertach Cinema City oraz Multikina. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, odwiedzając serwisy internetowe tych operatorów.

Premierę zaplanowano na 16 października 2026 roku. Dystrybutorzy zaoferują widzom wersje z polskim dubbingiem lub napisami. Nie zabraknie również specjalnych seansów, chociażby w formacie IMAX 2D z napisami oraz w wariancie 4DX.