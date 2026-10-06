Gwiazdy Hollywood i raper w nowym "Street Fighterze". Fani czekali na to od lat

Redakcja ESKA.pl
rr
2026-10-06 14:06

Kultowy "Street Fighter" powraca do kin. Po kilkudziesięciu latach od pierwszej filmowej ekranizacji zobaczymy zupełnie nowe wydanie tej opowieści. W obsadzie znaleźli się m.in. Jason Momoa oraz 50 Cent. Oprócz zjawiskowych starć na ekranie, widzowie będą świadkami ukrytego spisku. Właśnie ruszyła przedsprzedaż wejściówek na to widowisko.

Plakat filmu Street Fighter z Chun-Li, Kenem i Ryu w pozach walki. O obsadzie nowej produkcji przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: "Street Fighter. Uliczny wojownik"/ Materiały prasowe

Nowy "Street Fighter. Uliczny wojownik". O czym opowiada fabuła?

Od wielu lat entuzjaści słynnego cyklu gier oczekiwali nowej wersji kinowej. Pierwotna ekranizacja, która zadebiutowała w 1994 roku, mocno zapadła w pamięć dzięki rolom Jean-Claude’a Van Damme’a, Raúla Juliá, Kylie Minogue czy Ming-Na Wen. Obecnie przyszedł czas na świeżą odsłonę tej znanej opowieści.

Fabuła osadzona została w 1993 roku. Dwóch zwaśnionych wojowników, Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), musi połączyć siły. Staje się to za sprawą enigmatycznej Chun-Li (Callina Liang), która namawia obu mężczyzn do wzięcia udziału w prestiżowym turnieju World Warrior Tournament.

Wkrótce wychodzi na jaw, że rywalizacja to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Impreza stanowi przykrywkę dla znacznie bardziej niebezpiecznego spisku, z którym główni bohaterowie będą musieli się skonfrontować, stawiając przy tym czoła własnej przeszłości. Konsekwencje ewentualnej przegranej mogą być dramatyczne, co sprawia, że napięcie cały czas rośnie.

Street Fighter. Uliczny wojownik
Autor: "Street Fighter. Uliczny wojownik"/ Materiały prasowe

Głośne nazwiska w obsadzie: 50 Cent jako Balrog i Jason Momoa jako Blanka

W nowej produkcji nie zabraknie znanych twarzy, które z pewnością przyciągną widzów do kin. W rolę Blanki wcieli się Jason Momoa, natomiast Balroga zagra popularny raper 50 Cent. Na ekranie ujrzymy też Cody'ego Rhodesa w roli Guile'a, Orville'a Pecka jako Vegę i Davida Dastmalchiana odgrywającego postać M. Bisona. Do tego grona dołączyli: Roman Reigns (Akuma), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Olivier Richters (Zangief) i Hirooki Goto (E. Honda). Oprócz nich wystąpią: Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Mel Jarnson (Cammy), Rayna Vallandingham (Juli) i Alexander Volkanovski (Joe). Trzon obsady stanowią jednak Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken Masters) oraz Callina Liang (Chun-Li).

Kolejna adaptacja znanej serii gier

Początki cyklu "Street Fighter" sięgają 1987 roku. Przez ten czas produkcja zdążyła zgromadzić rzesze miłośników z każdego zakątka świata. Gra bazuje na bezpośrednich starciach zawodników reprezentujących zróżnicowane techniki walki. Kluczowym motywem w uniwersum pozostaje turniej, w który uwikłany jest M. Bison, stojący na czele grupy Shadaloo.

Popularność tytułu jest bezdyskusyjna. Globalna sprzedaż gier z tego cyklu przekroczyła już 55 milionów sztuk. Za stworzenie nowej filmowej wizji odpowiada reżyser Kitao Sakurai. W proces produkcji zaangażowana jest firma Capcom, będąca prawnym właścicielem i wydawcą znanej marki.

Można już kupować bilety

Dla najbardziej zniecierpliwionych sympatyków przygotowano niespodziankę. Oficjalnie uruchomiono już opcję wcześniejszego zakupu wejściówek na kinową nowość "Street Fighter. Uliczny wojownik". Bilety są dostępne w ofertach Cinema City oraz Multikina. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, odwiedzając serwisy internetowe tych operatorów.

Premierę zaplanowano na 16 października 2026 roku. Dystrybutorzy zaoferują widzom wersje z polskim dubbingiem lub napisami. Nie zabraknie również specjalnych seansów, chociażby w formacie IMAX 2D z napisami oraz w wariancie 4DX.