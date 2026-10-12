Czy pamiętasz jeszcze słownik młodych z czasów PRL-u? Zmierz się z naszym quizem

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-12 8:50

Choć w czasach PRL-u półki w sklepach świeciły pustkami, to wyobraźnia i język polskich nastolatków tętniły niezwykłą kreatywnością. Czy potrafisz jeszcze rozkodować dawne powiedzonka czy slang z prywatek? Cofnij się w czasie, poczuj nutę nostalgii i sprawdź, czy bez problemu zrozumiałbyś rozmowę na trzepaku sprzed lat.

PRL
Autor: Wikimedia Commons/Adrian Grycuk/ Creative Commons

Slang młodzieżowy stale ewoluuje. Nie da się ukryć, że słowa, które jeszcze nie tak dawno uważano za "cool", dziś wyszły z użycia. Zostały zastąpione nowymi. Rozwój mowy potocznej jest bardzo dynamiczny i można za nim po prostu nie nadążać. 

Nic więc dziwnego, że dzisiejsi "boomerzy" mają problemy ze zrozumieniem młodzieży. Każdy jednak przez to przechodził. Można byłoby także odwrócić rolę i efekt zapewne byłby taki sam. 

Czy współczesna młodzież byłaby się w stanie dogadać z młodzieżą, która dorastała w czasach PRL-u? Z pewnością nie byłoby to takie łatwe.

Skąd się wzięły nazwy polskich zespołów rockowych?

Dzisiejsze pokolenie pięćdziesięcio- czy sześćdziesięciolatków z pewnością pamięta, co oznaczały w mowie potocznej takie słowa, jak chociażby "cegła", "buda", "flota" czy "eka". 

Gwara z czasów PRL była charakterystyczna, ale – co ciekawe – niektóre wyrażenia na tyle się spodobały, że weszły na stałe do słownika i wciąż są w obiegu, np. "katana", czyli kurtka jeansowa. 

Nie wszystko jednak jest równie oczywiste. Dlatego z tym większą przyjemnością zapraszamy Was do rozwiązania quizu dotyczącego slangu rodem z PRL-u. Sprawdźcie swoją wiedzę. Być może niektóre z tych słów usłyszeliście kiedyś od swoich rodziców czy dziadków. 

Rozwiąż nasz quiz poniżej:

Slang wprost z czasów PRL-u. Wiesz, co znaczą te słowa? To quiz dla bystrzaków
Pytanie 1 z 10
Co to był "sikor"?

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