Zaskakujące znalezisko w rzeczach Freddiego Mercury'ego! Frontman Queen cenił słynnego polskiego kompozytora

W 2026 roku wszyscy fani i wszystkie fanki w szczególny sposób wspominają Freddiego Mercury'ego. We wrześniu tego roku świętowaliśmy rocznicę 80. urodzin niezrównanego wokalisty zespołu Queen. Niestety, już dosłownie za kilka dni zaś będziemy wspominać legendarnego muzyka, jednak tym razem z powodu upływu 35 lat od dnia jego przedwczesnej śmierci.

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku w wieku 45 lat. W chwili śmierci muzyk już od kilku lat zmagał się z AIDS. To ta choroba właśnie wyniszczyła jego układ odpornościowy, w wyniku czego artysta zapadł na grzybicze zapalenie płuc, które stało się bezpośrednią przyczyną jego śmierci.

Oto trzy utwory, które wybrzmiały na pogrzebie Freddiego Mercury’ego. Muzyczne pożegnanie legendy

Co skrywają pamiątki po Freddiem Mercurym?

Te dwie rocznice stały się okazją do stworzenia wyjątkowej pozycji książkowej. Mowa o Freddie Mercury. Życie w słowach, w postaniu której aktywny udział miała dawna partnerka, wieloletnia przyjaciółka i współpracowniczka artysty - Mary Austin.

To ona po śmierci ikony odziedziczyła słynną posiadłość Garden Lodge - i wszystko to, co się w niej znajdowało. Już w 2023 roku szerokim echem odbiła się decyzja kobiety o organizacji aukcji przedmiotów, kostiumów i pamiątek po Freddiem. Jak tłumaczy Mary, dojrzała ona do tego, aby pożegnać się z tym wszystkim i dać szansę innym wielbicielom i wielbicielkom Freddiego z całego świata na dostęp do nich.

Wszystko to wiązało się jednak z długim procesem przejrzenia wszystkiego tego, co muzyk po sobie zostawił - zajrzenia do nieotwieranych od dekad pudeł i zaglądnięcia dosłownie w każdy możliwy zakamarek. To właśnie w ten sposób udało się odkryć niewidziane od lat zapiski Mercury'ego!

Freddie Mercury inspirował się Fryderykiem Chopinem!

Jak pisze Mary Austin w książce Freddie Mercury. Życie w słowach, podczas porządków przyszło jej do głowy, aby zajrzeć do siedziska, ustawionego przed ukochanym fortepianem artysty. Nieoczekiwanie okazało się, że ten ukrywał w nim pochodzące jeszcze z dziecięcych lat zeszyty nutowe, kasety, na których rejestrował swoje kompozycje oraz zeszyty z tekstami piosenek.

To jednak nie wszystko! W siedzisko znajdował się także egzemplarz książki Styl muzyczny Chopina. Jak pisze Mary Austin: "Freddie bardzo podziwiał tego kompozytora".

Freddie Mercury był ikoną muzyki - co wiesz o wokaliście Queen? Rozwiąż quiz i odpowiedz na 10 naprawdę TRUDNYCH pytań! Pytanie 1 z 10 W jakiej skali śpiewał Freddie Mercury? Baryton Tenor Sopran Następne pytanie

Freddie Mercury. Życie w słowach to książka wyjątkowa z perspektywy fanów i fanek Freddiego Mercury'ego. Jej kluczową zawartość stanowią skany licznych zdjęć z przestrzeni całej kariery artysty. Możemy na własne oczy zobaczyć, nigdy wcześniej niewidziane, rękopisy tekstów jego piosenek, zapisy nutowe czy w końcu rysunki i malunki - Freddie był przecież wykształconym grafikiem!

Wszystko to opatrzone jest zwartymi komentarzo-opowieściami Mary Austin. Opisuje ona nie tylko wspólne życie, swoją relację z muzykiem, ale także przede wszystkim to, jakim był człowiekiem i twórcą, w jaki sposób pracował, pisał i komponował. Mary Austin była jedną z najbliższych Mercury'emu osób, wiedziała o nim więcej, niż najprawdopodobniej nikt inny na świecie. Jej wspomnienia, zwłaszcza teraz, gdy sama ma już 75 lat, brzmią szczególnie.

Książka Freddie Mercury. Życie w słowach ukazuje się na polskim rynku w czwartek 12 listopada.

Wyjątkowa wystawa dla fanów Freddiego Mercury'ego już otwarta! Można ją zwiedzać za darmo!