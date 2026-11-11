Muzycy rockowi z największą liczbą Grammy na koncie. To rekordziści!

Nagroda Grammy powszechnie uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych, które mogą zdobyć artyści, artystki i zespoły. Choć obecnie w mniejszym stopniu, niż miało to miejsce przez lat, co roku szansę na zdobycie słynnej statuetki mają także wykonawcy i wykonawczynie z szeroko pojmowanego świata ciężkich brzmień. Przed nami dzień ogłoszenia nominacji za 2026 rok, przypomnijmy sobie więc, kto świętował w ramach poprzedniej edycji.

W lutym tego roku z ceremonii z pierwszą w karierze Grammy wyszedł YUNGBLUD. Brytyjczyk został nagrodzony za swoje wykonanie kultowego Changes na pożegnalnym koncercie Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath. Na 68. ceremonii rozdania statuetek triumfował także zespół Turnstile, który otrzymał nagrody w kategoriach 'Najlepszy metalowy występ' i 'Najlepszy rockowy album'. Za 'Najlepszy rockowy utwór' uznano As Alive As You Need Me to Be Nine Inch Nails. W kategoriach, dotyczących muzyki alternatywnej zaś jedynym słusznym zwycięzcą była formacja The Cure za utwór Alone i album Songs of a Lost World.

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Muzycy rockowi, którzy mają na koncie największą liczbę nagrody Grammy

Jak to wygląda z drugiej strony? Jacy artyści, jakie zespoły, reprezentujące ciężkie brzmienia, mają na koncie najwięcej nagród Grammy? Sprawdź galerię poniżej - uwaga! Zawarliśmy w niej gwiazdy, które mają na koncie dziesięć i więcej gramofoników!