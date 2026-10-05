Wielka Czwórka Thrash Metalu i ich najlepsze albumy. Oto nasz ranking TOP10!

Thrash metal to bez wątpienia jeden najważniejszych i najbardziej wpływowych nurtów w historii ciężkiej muzyki. Narodził się on w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wśród setek zespołów walczących o uznanie w podziemiu, na czoło wysunęły się cztery nazwy, które na zawsze zmieniły układ sił.

Szybko powstał termin "Wielka Czwórka" (The Big Four), który odnosi się do czterech zespołów, które zdefiniowały ten gatunek oraz wyniosły go do mainstreamu i na światowe sceny. Chodzi o Metallikę, Slayera, Megadeth oraz Anthrax. Choć każda z tych grup wypracowała unikalny styl, to łączą je wspólne korzenie.

Metallica to komercyjni giganci, którzy udowodnili, że metal może trafić do milionów słuchaczy i wypełniać największe stadiony na całym świecie. Slayer to natomiast synonim bezwzględnej czystej wściekłości oraz brutalności. Megadeth, dziecko Dave'a Mustaine'a, wyróżnia się techniczną wirtuozerią, precyzją gitarowych solówek czy zaangażowanymi tekstami. Natomiast Anthrax wniósł do tego grona unikalną, wręcz punkową energię oraz niepodrabialny humor.

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Wszystkie mają w swoich dyskografiach albumy zdecydowanie wybitne, których wstyd nie znać. Wspomniane grupy, przez te wszystkie lata, wypuściły łącznie ponad 50 płyt studyjnych. Dlatego też wybór zaledwie dziesięciu najlepszych wydawnictw było zadaniem naprawdę trudnym i dość niewdzięcznym. Oczywiście, jak w przypadku każdego wykonawcy: nie zawsze te zespoły nagrywały rzeczy świetne. W dyskografiach znajdziemy przecież wzloty i upadki.

Który krążek zajął pierwsze miejsce? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy zestawienie najlepszych utworów Metalliki według użytkowników popularnego portalu "Rate Your Music":