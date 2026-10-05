U2 łączy siły z wytwórnią Jacka White'a. Limitowane wydanie Carnaval De Luz zachwyci kolekcjonerów

Wielkimi krokami zbliża się premiera długo oczekiwanego, studyjnego albumu od U2. Przypomnijmy, że Carnaval de Luz, który pojawi się na półkach sklepowych 13 listopada 2026, to pierwsza pełnoprawna płyta irlandzkiego kwartetu od dziewięciu lat. Zespół przygotował dla kolekcjonerów prawdziwą gratkę.

Muzycy ogłosili właśnie współpracę z legendarną wytwórnią Third Man Records, należącą do Jacka White'a. Efektem tej fuzji będzie kolekcjonerskie, winylowe wydanie Carnaval De Luz.

Bono wskazał frontmana wszech czasów: "Lepszy nie istnieje"

Całość została przygotowana z myślą o niezależnych sklepach płytowych. Krążek, jak czytamy, zostanie wytłoczony w charakterystycznych dla wytwórni muzyka barwach: głębokiej czerni połączonej z intensywną żółcią. Za oprawę wizualną odpowiadają Gavin Friday oraz Shaughn McGrath.

Nowy album U2. Oto najważniejsze informacje

Na nadchodzącym albumie grupy znajdzie się dwanaście premierowych utworów, w tym udostępnione single Street of Dreams i Silencio. a płycie znajdzie się także kompozycja Torn, która będzie zawierała ostatnie zarejestrowane wykonanie wokalne w karierze Dolly Parton, a także kompozycja dedykowana hiszpańskiej wokalistce Rosalíi.

– To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek – i po raz pierwszy w historii nagrania U2 wykorzystaliśmy struny flatwound. Tak tylko mówię – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, gitarzysta The Edge. – Będą głośne gitary, głęboki bas, ekstatyczne rytmy i tak – pojawią się też srebrne łzy! – dodał natomiast wokalista Bono.

Carnaval De Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jacknife Lee. Utwory będą poruszać tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających, mrocznych sił.

Oto najlepsze utwory U2 według użytkowników portalu "Rate Your Music":