Quiz. Z którego albumu Metalliki pochodzi ten utwór?

Metallica to jeden z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych zespołów w historii muzyki metalowej. Grupa została założona w 1981 roku w Los Angeles przez perkusistę Larsa Ulricha oraz wokalistę i gitarzystę Jamesa Hetfielda. Dwa lata później na rynku ukazał się debiutancki album zespołu, na którym znalazły się utwory definiujące thrash metal. A później... grupa osiągnęła ogromny sukces. Zarówno pod kątem artystycznym, jak i komercyjnym.

Kolejne albumy amerykańskiej grupy sprzedają się w milionach egzemplarzy, a fanów Metalliki można znaleźć niemal w każdym zakątku świata. Zespół zdecydowanie nie zamierza zwalniać i cały czas intensywnie koncertuje. Występy Metalliki wyprzedają się na pniu. Nie da się ukryć: popularność grupy, mimo upływu lat, nie maleje.

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Jeśli chodzi o albumy, to amerykański zespół wypuścił w świat jedenaście studyjnych wydawnictw. Na ten moment dyskografię Metalliki zamyka krążek 72 Seasons, który pojawił się na półkach sklepowych w 2023.

Wróćmy jednak do tematu naszego quizu. Czy jesteś prawdziwym fanem Metalliki? Czy znasz ich dyskografię lepiej niż własną kieszeń? Jeśli tak uważasz, to mamy dla ciebie wyzwanie.

Zabawa polega na tym, aby dopasować podany przez nas tytuł utworu do odpowiedniego albumu Metalliki, na którym się oryginalnie znalazł. Specjalnie wybraliśmy mniej znane kompozycje Metalliki, żeby nie było zbyt łatwo!

Nasz quiz tradycyjnie składa się z 10 pytań. Prawdziwi fani Metalliki nie powinni mieć raczej większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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Quiz dla fanów Metalliki. Z którego albumu pochodzi ten utwór? Dopasuj odpowiednio! Pytanie 1 z 10 Z którego albumu Metalliki pochodzi utwór "Leper Messiah"? Death Magnetic Load Master of Puppets Następne pytanie