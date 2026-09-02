Płyty, które ukształtowały muzykę metalową. To metalowe krążki wszech czasów!

Początku muzyki heavy metalowej sięgają końca lat 70. Już to, co zaprezentował zespół Led Zeppelin wskazywane było jako coś nowego, zupełnie innowacyjne ciężkie brzmienie. Prawdziwą innowację, znaczenie różniącą się od repertuaru Zeppelinów, zaprezentowała brytyjska formacja Black Sabbath. Mrok, ciężkość, brzmienie oparte na przesterowanych gitarach i gęstym klimacie basu, zachwyciły odbiorców - ale nie krytyków. Z czasem metal zaczął się zmieniać, przybierając różne odcienie, w większości przypadków bardziej przyjazne dla, moglibyśmy powiedzieć, stacji radiowych i dziennikarzy. Muzyka to jednak nie wszystko - metal to także sposób bycia, co najlepiej udowadnia fakt zaistnienia subkultury metalowców. Mity na jej temat obiegały opinię publiczną z prędkością światła, szczególnie w latach 80., i choć były niezwykle szkodliwe, w znaczny sposób przyczyniły się do przedostania się tej muzyki do mainstreamu, gdzie każdy mówił o niej, o artystach ją wykonujących.

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Metalowe albumy wszech czasów

Ciężki metal, metal alternatywny, glam metal, death metal, power metal, nu metal, gothic metal, deathcore, metal industrialny, metal progresywny - nazwy podgatunków moglibyśmy wymieniać w nieskończoność. Tak naprawdę każdy z nich przyniósł albumy, które na zawsze zapisały się w historii muzyki. Które płyty metalowe szczególnie zasługują na zapamiętanie? Sprawdź naszą galerię: