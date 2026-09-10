Lita Ford podbiła rockową scenę w latach 80. Zyskała miano prawdziwej królowej rocka!

Lita Ford urodziła się 19 września 1958 roku w Anglii, jednak gdy była w drugiej klasie, wraz z rodziną przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Przygodę z grą na gitarze rozpoczęła bardzo wcześnie, bo już w wieku 11 lat, do tego doszły coraz bardziej rozwijające się umiejętności wokalne - Lita operuje mezzosopranem. W 1975 roku, w wieku zaledwie 16 lat, została zauważona przez Kima Fowley'a, który zwerbował ją, by objęła stanowisko gitarzystki w żeńskiej formacji rockowej The Runaways. Grupa bardzo szybko zwróciła na siebie uwagę mediów i udało się jej osiągnąć spory sukces komercyjny w różnych częściach świata, szczególnie w Japonii, za sprawą singla Cherry Bomb. Zespół istniał tylko przez cztery lata, wydając w sumie cztery płyty - koniec nadszedł w 1979 roku w wyniku nieporozumień między członkiniami.

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Solowa kariera Lity Ford

Niedługo później Lita podpisała kontrakt solowy z wytwórnią Mercury Records. Już w 1983 roku światło dzienne ujrzał jej debiutancki album, Out For Blood, który jednak okazał się komercyjnym rozczarowaniem. Nieco lepiej poradziła sobie płyta Dancin 'on the Edge, z której pochodzą, mające dziś status przebojów, Fire in My Heart i Gotta Let Go. Prawdziwym przełomem okazało się być jednak dopiero trzecie solowe wydawnictwo artystki - Lita ukazała się na rynku w 1988 roku. W pracach nad krążkiem Litę wspierali Sharon Osbourne, która zaczęła pełnić funkcję jej menedżerki, Nikki Sixx, współautor przeboju Falling in and Out of Love i oczywiście Ozzy Osbourne, który pojawił się gościnnie w hard rockowej balladzie Close My Eyes Forever - jednym z największych hitów lat 80. W kolejnych latach gitarzystka wydała jeszcze dwa albumy, następnie zaś zrobiła sobie sporą przerwę od muzyki. Powróciła dopiero w 2008 roku i wydała od tamtej pory dwie płyty: Wicked Wonderland i Living Like a Runaway. W 2012 roku zaś światło dzienne ujrzała jej autobiografia, Living Like a Runaway: A Memoir.

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To dzięki niemu Lita została gitarzystką

Lita zaczęła grać już w wieku 11 lat, a zainspirował ją do tego Ritchie Blackmore z Deep Purple.

Miłość w klimacie heavy metalu

W połowie lat 80. Lita była zaręczona z Tonym Iommim z Black Sabbath. Związek był jednak bardzo krótkotrwały, a w wywiadzie dla "Kerrang" w 1989 roku Ford zdradziła, że są pewne złe emocje między nią, a byłym partnerem. Gitarzystka była także dwukrotnie zamężna - z Chrisem Holmesem z grupy WASP i Jimem Gillettem, z którym na dwóch synów.

Autorka rockowych hitów

Wydany jako pierwszy singiel z albumu Lita utwór Kiss Me Deadly został uznany przez stację telewizyjną VH1 za 76. najlepszą piosenkę rockową wszech czasów.

Gwiazda gry wideo!

Lita zdecydowała się użyczyć swojego głosu i wizerunku w popularnej grze Brütal Legend. Odegrała w niej postać Rimy, która pojawia się przy bohaterach m.in. Jacka Blacka, Tima Curry'ego, Ozzy'ego Osbourne'a, Roba Halforda i Lemmy'ego Kilmistera.

Kto wcielił się w Litę?

W 2010 roku swoją premierę miał film The Runaways: Prawdziwa historia, przedstawiający historię słynnej żeńskiej formacji. Rolę Lity odegrała w nim aktorka Scout Taylor-Compton.

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