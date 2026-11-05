Bob Dylan spotkał się z papieżem Leonem XIV! Uwagę zwraca zaskakujący strój barda

To w sierpniu tego roku media na całym świecie rozpisywały się o zaskakującej sytuacji, która miała miejsce w Watykanie. Mianowicie do Stolicy Piotrowej zawitała ta, o której zwykło się mówić "matka chrzestna muzyki punk".

Na audiencji u Papieża Leona XIV pojawiła się sama Patti Smith. Choć fakt ten spotkał się z pewnymi głosami krytyki, które wytykały artystce, iż ta w swojej twórczości zdawała się niegdyś odrzucać dogmaty wiary, to faktem jest, że Patti Smith jest osobą niezwykle religijną i mającą duży związek z Watykanem. Bliskim przyjacielem ikony jest wielebny Antonio Spadaro, który pełni funkcję podsekretarza kultury i edukacji w Stolicy Piotrowej.

JARO - Bob Dylan

Bob Dylan pojawił się na audiencji u Papieża!

Minęło kilka tygodni, a Watykan odwiedziła kolejna legenda świata muzyki. Tym razem z Papieżem Leonem XIV spotkał się sam Bob Dylan! W sieci pojawiły się zdjęcia, na których uwagę zwraca strój laureata Literackiej Nagrody Nobla - mianowicie nieodłączna, tak się z nim kojarząca czarna bluza z kapturem - który muzyk miał założony na głowę przez zdaje się cały czas trwania spotkania. Co ciekawe, do sytuacji doszło kilka miesięcy po tym, gdy Papież zacytował słowa niewydanej kompozycji barda, Go Away You Bomb, w swoim przemówieniu, zwracającym uwagę na zagrożenie, jakim jest broń jądrowa.

Muzyk i głowa Stolicy Piotrowej chwilę porozmawiali, wymienili się także podarunkami. Dylan podarował Papieżowi tom pierwszy swoich Kronik, Biskup Rzymu zaś obdarował go specjalnym różańcem.

Zobacz zdjęcia z tego spotkania:

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Pochodzący z rodziny żydowskiej Bob Dylan już od lat 70. pozostaje blisko związany z katolicyzmem. Przypominamy także, że Leon XIV nie jest pierwszym papieżem, z którym spotkał się muzyk. W 1997 roku podczas Kongresu Eucharystycznego w Bolonii Dylan wystąpił przed Janem Pawłem II, wykonując chociażby słynne Knockin’ on Heaven’s Door. Kolejno w swojej homilii Papież Polak nawiązał do słów z hymnu Blowin’ in the Wind.