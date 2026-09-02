Quiz dla prawdziwych mistrzów ortografii! Przekonaj się, czy znasz polski na wylot!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-02 15:36

Co do tego większość Polaków jest dosyć zgodna - nasz rodzimy język z pewnością do łatwych nie należy! W dużym stopniu dotyczy to zjawiska, jakim jest ortografia, a zasady, którymi ta się rządzi, sprawiły, że wielu i wiele nie raz oblał zimny pot! Czy jesteś mistrzem/mistrzynią ortografii? Sprawdź się w quizie!

Dłoń osoby piszącej długopisem w zeszycie w kratkę. Sprawdź swoją wiedzę w quizie ortograficznym na EskaRock.
Autor: pexels.com/ CC BY-ND 1.0

Ach, nasz ukochany język polski! My wiemy o tym najlepiej, ale również osoby zagranicznego pochodzenia, którym przyszło się uczyć go jako kolejnego, są zdania, że jest on jedynym z najtrudniejszych na świecie. Wynika to z wielu aspektów: chcąc poprawnie posługiwać się mową polską trzeba opanować tzw. deklinację, czyli odmianę wyrazów, umieć rozpoznać ich rodzaj czy potrafić dane słowa odmienić w czasie, a tych też jest kilka - przeszły, teraźniejszy i przyszły (tu wyróżnia się przecież też prosty i złożony). Gramatyka, czyli zbiór zasad i reguł, rządzących danym językiem to jedno, czymś jeszcze innym są stylistyka, wymowa oraz oczywiście dla wielu "ukochana" ortografia! Zbiór przepisów i zasad, regulujących sposób zapisu danych słów za pomocą liter czy symboli, to coś, co z pewnością wielu, nie raz i nie dwa, napędziło mniejszych lub większych kłopotów! Zasad ortografii tak naprawdę trzeba się nauczyć, bywa jednak, że i to nie zawsze się sprawdza!

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Czy ty możesz powiedzieć o sobie, że jesteś mistrzem czy mistrzynią ortografii?

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Pytanie 1 z 10
"Ożeż" - czy łączna to poprawna forma tego wyrazu?

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