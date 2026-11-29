Piotr Ligienza i jego dorobek artystyczny

Piotr Ligienza to polski aktor, który łączy występy w teatrze, filmie i telewizji z pracą w dubbingu. W 2005 roku ukończył studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego, ale na scenie zadebiutował już rok wcześniej w Starym Teatrze w Krakowie. Przez lata był związany ze znanymi warszawskimi scenami, między innymi z Teatrem Powszechnym oraz Teatrem Polonia, a obecnie pojawia się gościnnie w teatrach w całej Polsce.

Szeroka publiczność zna go z filmu „RH+” oraz z ról w serialach „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość” i „Barwy szczęścia”. Oprócz występów przed kamerą i na deskach teatralnych regularnie użycza też głosu w dubbingu.

W życiu prywatnym aktor ma żonę i dwójkę dzieci.

Piotr Ligienza jako Duda zachwycił widzów. Zdradza kulisy Rancza

Piotr Ligienza opowiedział o roli Fabiana Dudy i zaszufladkowaniu

Marta Chodorowska wyznała wcześniej, że przylgnęła do niej „łatka” określonej aktorki. W wywiadzie dla VOX FM Piotr Ligienza opowiedział, jak wyglądała jego droga po roli Fabiana Dudy w „Ranczu”, i przyznał, że rozwinięcie kariery w innym kierunku wymagało od niego sporo pracy.

„Zajęło mi to trochę pracy, żeby ta kariera się rozwinęła, żeby poszła gdzieś w innym kierunku, czyli odejść od wizerunku Fabiana, ale mówię - nie narzekam. Dziś jako Piotr Ligienza, siedząc na tym fotelu, jestem dumny z tego, że wziąłem udział w tym serialu i ta popularność mi nie przeszkadza, ale pogodziłem się z tym, bo zagrałem w czymś kultowym i to zostanie. Jak to zrozumiałem, że miałem to szczęście wziąć udział w takim projekcie, to po prostu odpuściłem, nabrałem dystansu i pomyślałem sobie, wiesz, no luz, no tak jest, co zrobię. Mogę się zajmować tylko rzeczami, na które mam wpływ, czyli mogę, jeżeli dostaję inną propozycję, mogę przyłożyć się do niej maksymalnie, żeby zrobić to najlepiej, jak tylko potrafię. Mogę w ten sposób udowodnić wartość i jakoś pokazać się z innej strony, a nie walczyć z tym, że ludzie widzą we mnie Fabiana Dudę - jeżeli ktoś wciąż ogląda ten serial nieprzerwanie tam ileś milionów ludzi, to naprawdę nie ma się co dziwić” – powiedział Piotr Ligienza w rozmowie z VOX FM.