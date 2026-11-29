Dalsze losy "Magdy M."

Chociaż emisja serialu "Magda M." zakończyła się w 2007 roku, produkcja wciąż jest oglądana, wspominana i komentowana, między innymi za sprawą niedawnego debiutu w Netflixie. Widzowie od lat domagają się nakręcenia kolejnych odcinków, a gotowy materiał na dalsze losy bohaterów stworzył scenarzysta Radosław Figura, wydając dwie książki zatytułowane "Ciąg dalszy nastąpił" oraz "Słoneczna strona".

- Czytałam książkę Radka Figury i cieszę się, że powstała ta kontynuacja [...]. Moi koledzy mają różne podejście, ale ja dla tego towarzystwa, dla tej ekipy, dlatego co tam po prostu magicznego się wydarzyło, to jakby była taka propozycja, to ja jestem - powiedziała przed kilkoma tygodniami Katarzyna Bujakiewicz, wcielająca się w serialową Mariolę, w rozmowie z serwisem Eska.pl. Teraz do pomysłu powrotu odniósł się również ekranowy Piotr Korzecki.

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Paweł Małaszyński komentuje ewentualny powrót do "Magdy M."

W powieściach Radosława Figury postać Piotra umiera już w pierwszych rozdziałach, choć na potrzeby ewentualnej ekranizacji fabułę zawsze można zmodyfikować. Sam Paweł Małaszyński deklaruje, że "nigdy nie mówi nigdy", jednak zwraca uwagę na to, iż niekiedy należy wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i więcej na nią nie wracać.

- Trzeba byłoby się pochylić nad tematem, zobaczyć o czym to by miało być. Wszyscy się zmieniliśmy. To jest kawał czasu, więc taki powrót byłby dość ciekawy, ale wiesz... z drugiej strony czasami też lepiej pozostawić coś tak, jak było - przyznaje aktor w wywiadzie dla Eski.

Podobne stanowisko wyraża wspomniana wcześniej Katarzyna Bujakiewicz, która podziela wątpliwości swojego kolegi z planu. - Musiałoby to być naprawdę całe morze pozytywnych i sprzyjających czynników, bo dwa razy dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Zwłaszcza takiej fajnej - skwitowała aktorka.