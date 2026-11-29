Panowie z Rammsteina zdecydowanie nie tracili czasu po oficjalnym założeniu zespołu. Ten powstał w 1994 roku i niemal natychmiast rzucił się w wir koncertowania. W początkowych etapach kariery grupa występowała w klubach, zyskując w ten sposób lokalną rozpoznawalność, zainteresowanie i uznanie młodych fanów i fanek tego, co w latach 90. działo się w metalowym świecie.

W końcu nadszedł moment zarejestrowania debiutanckiego materiału. Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Christian Lorenz, Oliver Riedel i Christoph Schneider spędzili większość pierwszej połowy 1995 roku w Szwecji w tamtejszym Polar Studios, gdzie powstała ich pierwsza płyta. Herzeleid ujrzał światło dzienne 25 września 1995, ale tak naprawdę już miesiąc wcześniej formacja wyruszyła w promującą projekt trasę koncertową. Ta miała być szczególna, pierwsza nie tylko po rodzimych Niemczech, ale po też po innych europejskich krajach. Co ciekawie, na liście znalazła się także właśnie Polska.

Rammstein - najlepsze teledyski zespołu / Eska Rock

Rammstein w Polsce po raz pierwszy

Trasa "Herzeleid Tour" wystartowała dokładnie 8 sierpnia 1995 roku w Berlinie i początkowo grupa koncertowała głównie po Niemczech. Ze swojej ojczyzny muzycy wyjechali dopiero pod koniec listopada i najpierw dotarli ze swoją muzyką do Czech - a dwa dni po tym występie zawitali w końcu do Polski.

Na miejsce pierwszego koncertu Rammsteina wybrana została scena warszawskiej Stodoły, a na tej poza Niemcami zaprezentowały się dwie inne grupy: nasze polskie Illusion oraz Panowie z Clawfinger - główna gwiazda. Niemiecka formacja na tym etapie nie była jeszcze w Polsce szczególnie dobrze znana, a publikę przyciągnęła wtedy przede wszystkim nazwa szwedzkiej kapeli. Ci i te, którzy i które mieli okazję być tego dnia w Stodole nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, w jak szczególnym zdarzeniu biorą udział.

Pokaz Rammsteina był zaskakujący - zespół już na tym etapie wykorzystywał na nich imponujące efekty specjalne i korzystał z pirotechniki, a ciężar większości tych "atrakcji" brał na siebie Till - który już w Stodole zaprezentował się w słynnym płonącym płaszczu. W ramach występu zespół zagrał dziesięć kawałków w ramach podstawowej części setu i dwa na bis. Co ciekawe, występ był częściowo filmowany - od 2001 roku można było trafić na antenie TVP na fragmenty tego pokazu, prezentujące wykonanie kawałków Weißes Fleisch oraz Asche zu Asche.

Rammstein nie zwlekał długo z powrotem nad Wisłę - wydarzyło się to już dwa lata później w ramach festiwalu "Odjazdy", który odbywał się w katowickim Spodku.

Setlista z pierwszego koncertu Rammsteina w Polsce (29 listopada 1995 rok, Klub Stodoła, Warszawa)

Rammstein Herzeleid Der Meister Sehnsucht Weisses Fleisch Asche zu Asche Seemann Heirate mich Laichzeit Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?

Bis:

Das alte Leid

Du riechst so gut

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