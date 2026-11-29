Karolina Bielawska w rozmowie z Eską wyjaśnia, jak narodził się koncept na film o Violetcie Villas. "Pomysł do sam mnie przyszedł. Przez przypadek poznałam Krzysztofa Gospodarka, syna Violetty Villas, który opowiedział mi historię swojej matki, zupełnie inną, nieznaną mi do tej pory i zafascynowała mnie ta postać" - relacjonuje reżyserka. Dzięki temu spojrzała na polską diwę nie tylko jak na wielką artystkę, ale przede wszystkim jak na matkę oraz kobietę z krwi i kości. "Taki kolorowy ptak, który rozbija się o życie. Pełna sprzeczności, pierwotna, naiwna, dzika. A przy okazji [jest to - przyp. red.] piękna historia matki i syna, która chwyciła mnie za serce i stwierdziłam, [...] że marzę o tym, żeby opowiedzieć tę historię, opowiedzieć o Violetcie Villas, ale też opowiedzieć o niej jako o człowieku i o jej relacji z synem" - tłumaczy twórczyni.

Krzysztof Gospodarek miał wątpliwości. Karolina Bielawska przekonała syna Violetty Villas

Film "Violetta Villas", który trafił już na ekrany kin, pokazuje trudną więź łączącą artystkę z dzieckiem. Sam Krzysztof Gospodarek od dawna otwarcie przyznawał, że początkowo podchodził do tego projektu z dużymi wątpliwościami.

"Tak, dla Krzysztofa był to trudny proces i na początku nie był przekonany do tego, aby opowiadać o swojej relacji z matką, ale udało mi się na szczęście go do tego namówić, ponieważ uważałam, że dzięki temu ta historia będzie bliska naszemu sercu. Że tylko w momencie, kiedy będziemy opowiadać o Violetcie Villas jako o człowieku, o matce, poznamy ją właśnie taką, jaką ona była, taką, jak ja ją zobaczyłam, jaką Krzysztof o niej opowiadał. [...] Taki był zamysł i udało się go doprowadzić i to jest wielka odwaga Krzysztofa, który zgodził się opowiedzieć o swoim życiu i zaprosić nas do swojego świata, swojego i swojej mamy Violetty Villas" - mówi Karolina Bielawska.

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Violetta Villas i dziesięć najważniejszych lat. Karolina Bielawska nie nakręciła biografii

Autorka produkcji w wywiadzie dla Eski wyraźnie podkreśla, że "Violetta Villas" nie jest filmem biograficznym. Zamiast przedstawiać cały życiorys wokalistki, fabuła koncentruje się na jednym wycinku jej losów. "My opowiadamy o dziesięciu najważniejszych latach z życia Violetty Villas i jej syna. Jest to dziesięć lat, które mają wpływ na ich dalsze losy. W przeciągu tych dziesięciu lat widzimy, jak Czesława Gospodarek staje się Violettą Villas, jaką cenę za to płaci i kończymy film w momencie, kiedy Violetta Villas ma 33 lata. Jest w takim topowym momencie swojego życia, wygląda pięknie, zjawiskowo, wspaniale śpiewa, ale wiemy, że pod tą maską gwiazdy zaczyna rozgrywać się dramat, który ona chowa właśnie tym wizerunkiem" - opisuje reżyserka.

Karolina Bielawska o kulisach filmu. Fakty nie były najważniejsze

Takie ujęcie tematu odbiega od standardowych produkcji o znanych postaciach, które zazwyczaj próbują zmieścić w dwóch godzinach całe życie i karierę bohatera, co nieraz sprowadza się do odhaczania suchych faktów.

"Wiedziałam, że chciałabym zakończyć na ich rozstaniu, ponieważ nie jest taki typowy film biograficzny, w ogóle chyba to nie jest film biograficzny, bo dla mnie tutaj fakty nie były takie ważne. Ważne były idee i to, żeby poznać tę postać. Przecież nie jest ważne, co w jakim roku się wydarzyło, tylko ważne jest, kim ktoś był, jaki był, jakie towarzyszyły temu emocje, bo wydaje mi się, że tylko tak możemy poznać jakąś osobę. Fakty możemy sobie przeczytać na Wikipedii" - kwituje reżyserka.

Film "Violetta Villas" jest już dostępny w kinach. Za kamerą stanęła Karolina Bielawska, która wspólnie z synową piosenkarki Małgorzatą Gospodarek napisała również scenariusz, natomiast Krzysztof Gospodarek został współproducentem i autorem materiałów scenariuszowych. W tytułową postać wcieliła się Sandra Drzymalska ("Lalka"), a obok niej wystąpili między innymi Antoni Tyszkiewicz, Antoni Rembelski, Kazimierz Radziejewski, Jowita Budnik, Borys Szyc, Mateusz Banasiuk, Cezary Łukaszewicz, Dorota Kuduk i Hristo Shopov.

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