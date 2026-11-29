Widzowie Telewizji Polskiej poznali postać Stanisława Kolickiego vel porucznika Hansa Klossa, znanego także jako agent J-23, tak naprawdę już w 1965 roku. To wtedy w ramach Teatru Telewizji rozpoczęto emisję serii spektaklów na żywo, których fabuła oparta była scenariuszu, autorstwa Zbigniewa Safjana i Andrzeja Szypulskiego, którzy działali w duecie pod pseudonimem Andrzej Zbych. Projekt okazał się być tak dużym sukcesem, że stacja postanowiła stworzyć serial, inspirowany serią spektakli. Produkcja Stawki większej niż życie w stricte telewizyjnej odsłonie rozpoczęła się w marcu 1967 roku i potrwała do października kolejnego roku, a za miejsce zdjęć posłużyła przede wszystkim słynna Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi - część z nich kręcono także w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu oraz oczywiście w plenerach polskich miast, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Olsztyn, Gdańsk, Gdynia czy Płock. Pierwszy odcinek nowego serialu ze Stanisławem Mikulskim w roli głównej miał swoją premierę dokładnie 10 października 1968 toku i początkowo wyemitowano sześć odcinków - do lutego 1969 roku widzowie zobaczyli jeszcze dwanaście kolejnych.

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Znasz obsadę serialu "Stawka większa niż życie"? Sprawdź w quizie czy wiesz, kto grał w produkcji Pytanie 1 z 10 Czy odgrywający główną rolę w serialu Stanisław Mikulski wcielał się w postać Hansa Klossa już wcześniej? Tak Nie Następne pytanie