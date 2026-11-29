Powszechnie zgodnie uważa się, że to duet McCartney-Lennon odpowiada za sukces zespołu The Beatles. Paul i John tworzyli jedyne w swoim rodzaju wzajemne uzupełnienie, które stworzyło przestrzeń na powstanie największych, najważniejszych i najbardziej znanych kompozycji brytyjskiego zespołu.

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Dość szybko swoje własne umiejętności kompozytorskie i autorskie zaczął przejawiać również George Harrison. Najmłodszy muzyk Beatlesów zaczął coraz bardziej dawać o sobie znać już na albumie Rubber Soul z 1965 roku. Zainteresowany w muzyce indyjskiej gitarzysta po raz pierwszy właśnie na tym wydawnictwie wykorzystał sitar, który słychać w kompozycji Norwegian Wood, którą wielu i wiele postrzega jako przełomowy moment całej płyty. Jeszcze więcej siebie Harrison dał na kultowym projekcie Revolver, muzyk zawsze jednak czuł, że on i jego utwory są spychane raczej na drugi plan.

Gdy przychodzi słońce

Mimo wszystkiego Harrison wciąż tworzył, pisał i komponował. Pojedyncze utwory jego autorstwa pojawiają się tym samym na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, "Białym Albumie", Yellow Submarine oraz w końcu Abbey Road. Nie brak głosów, że to właśnie na tej płycie znalazła się jedna z najlepszych kompozycji The Beatles - do tego, stoi za nią właśnie George.

Na Abbey Road trafiły łącznie dwie piosenki, pod którymi podpisany jest wyłącznie gitarzysta: Something, które magazyn "Rolling Stone" umieścił na szóstej pozycji swojego zestawienia '100 najlepszych utworów The Beatles" oraz Here Comes the Sun.

To właśnie druga z wymienionych tu cieszy się szczególnym uznaniem, tak fanów i fanek grupy, jak i krytyków. George Harrison napisał ją wiosną 1969 roku w należącej do Erica Calptona posiadłości Hurtwood Edge. Muzyk nie miał wtedy łatwego czasu - atmosfera wokół "czwórki z Liverpoolu" była gęsta, a on sam w początkach 69' na chwilę nawet zdecydował się z niej odejść. Do tego doszło zatrzymanie za posiadanie substancji psychoaktywnych oraz zabieg usunięcia migdałków.

Beatlesi działali w tym okresie jak część machiny, którą napędzało przedsiębiorstwo Apple, co nie podobało się gitarzyście. Do tego wszystkiego zima w Wielkiej Brytanii zdawała się ciągnąć w nieskończoność, co dodatkowo współtworzyło ponury nastrój Harrisona.

W końcu jednak nadeszła wiosna, a muzyk uznał, że to coś, czym naprawdę warto się cieszyć po tak złym okresie w życiu. George postanowił wykorzystać piękną pogodę i wyszedł z należącą do Claptona gitarą akustyczną do ogrodu, gdzie skomponował właśnie Here Comes the Sun. Tekst ukończył nieco później, jednak w równie sprzyjających okolicznościach, gdy w czerwcu 1969 roku przebywał na wakacjach na Sardynii.

Po latach w książce A Day in the Life: The Music and Artistry of the Beatles wieloletni producent Beatlesów, George Martin orzekł, że jego zdaniem Here Comes the Sun to: "pod pewnymi względami jedną z najlepszych piosenek, jakie kiedykolwiek napisano".

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