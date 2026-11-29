Początki grupy sięgają końca lat 70., jednak oficjalnie rozpoczęła ona działalność w 1982 roku. Zespół zagrał swój pierwszy koncert w lipcu tego samego roku w Warszawie, a sprzedano na niego raptem... czternaście biletów! W kolejnych latach zmieniał się skład formacji, ta wciąż próbowała swoich sił na rynku, przełom nastąpił w 1986 roku, wraz z wydaniem debiutanckiego singla Piloci / Do Ani. Drugi z utworów bardzo szybko stał się niezwykle popularny. Debiutancki album Kultu, zatytułowany po prostu Kult, ukazał się w czerwcu 1987 roku, a więc niemal dokładnie pięć lat po pierwszym występie. Wydawnictwo osiągnęło sukces, a zespół bardzo szybko zabrał się do nagrywania kolejnego albumu. W ciągu całej kariery formacja wydała w sumie szesnaście albumów studyjnych, z których pochodzą tak kultowe kompozycje, jak Krew Boga, Hej, czy nie wiecie, Arahja, Po co wolność, Celina, Baranek, Dziewczyna bez zęba na przedzie, Gaz na ulicach, Lewy czerwcowy, Marysia czy Wstyd.

Najważniejsze utwory Kultu i Kazika Staszewskiego / Eska Rock

Ikona rodzimego rocka

Od lat 80. liderem grupy jest Kazik Staszewski. Muzyk zdecydował się także na rozpoczęcie kariery solowej i działalność w innych projektach. W 1991 roku ukazał się pierwszy solowy album artysty, W 1997 roku wydana została płyta 12 groszy, która osiągnęła sukces komercyjny. W sumie muzyk ma na koncie dziesięć solowych wydawnictw, z czego ostatnie, zatytułowane Zaraza, ukazało się w 2020 roku. Artysta znany jest także z działalności w grupach Kazik na żywo, El Dupa, Kwartet ProForma. Kazik Staszewski uważany jest za artystę, który w niezwykle sprawny sposób operuje słowem. Słynie z pisania tekstów, wierszy, felietonów, które celnie analizują i przedstawiają sytuację społeczno-polityczną w Polsce i na świecie.

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