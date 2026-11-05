To ostatni utwór, napisane przez Freddiego Mercury'ego i Briana Maya. Historia wyjątkowej kompozycji Queen

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-05 12:59

Freddie Mercury zmarł pod koniec listopada 1991 roku. Kilka miesięcy wcześniej, w lutym, ukazał się ostatni, wydany jeszcze za życia wokalisty, album Queen, czyli "Innuendo". Cztery lata później swoją premierę miał za to projekt "Made In Heaven". Na wydawnictwie tym znalazł się OSTATNI utwór legendarnego zespołu, napisany z udziałem wokalisty...

Zespół Queen na scenie. Freddie Mercury wznosi statyw do mikrofonu. O historii grupy przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Choć Freddie Mercury - bezapelacyjny frontman i genialny wokalista zespołu Queen, zmarł w 1991 roku, to grupa tak naprawdę nigdy nie zakończyła działalności (obecnie działa jako Queen + Adam Lambert, jednak bez udziału Johna Deacona). Ostatnim albumem legendarnej formacji, wydanym jeszcze za życia Freddiego, okazał się być Innuendo z lutego 1991 roku. To właśnie z niego pochodzi kultowy już utwór Show Must Go On. Cztery lata później światło dzienne ujrzał piętnasty - i ostatni - projekt Queen, czyli Made In Heaven. Było to możliwe dlatego, iż Mercury, choć już wiedział, że umiera, w żadnym momencie nie przestał tworzyć muzyki...

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Tworzył do samego końca

Na wspomnianą płytę trafił ostatni utwór zespołu, napisany przez dwójkę najbardziej płodnych artystycznie członków - Freddiego i Briana Maya. Chodzi o kompozycję, zatytułowaną Mother Love. Została ona nagrana w maju 1991 roku, a sam May wspominał, że Mercury był w tym czasie już bardzo słaby, jednak starał się robić co w jego mocy i na bieżąco śpiewał kolejne wersy, które pisał gitarzysta. Jednak przed nagraniem ostatniej zwrotki Freddie poprosił o przerwę, obiecując, że dokończą temat, gdy on nieco odpocznie. Niestety, wokalista nigdy już nie wrócił do studia, a ostatnią część zaśpiewał sam Brian...

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