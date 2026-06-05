Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

The Damned zagrają w Krakowie! Ikony punk rocka wracają do Polski

Brytyjska formacja The Damned to zespół, którego wpływ na rozwój muzyki gitarowej trudno przecenić. Jako pierwsi reprezentanci brytyjskiej fali punk rocka wydali singiel i pełnowymiarową płytę, a z czasem naturalnie ewoluowali w stronę post punka oraz rocka gotyckiego. Obecny rok jest dla muzyków wyjątkowy, ponieważ świętują oni okrągłe 50 lat działalności scenicznej. Z tej okazji zaplanowali trasę koncertową, która obejmuje również nasz kraj. Grupa promuje obecnie swój najnowszy album studyjny zatytułowany "Not Like Everybody Else". Płyta ukazała się w styczniu tego roku i zawiera zestaw coverów nagranych jako hołd dla zmarłego gitarzysty oraz założyciela formacji, Briana Jamesa. Fani szykujący się na ten występ mogą liczyć na solidną mieszankę starych punkowych przebojów, nastrojowego mroku oraz wyjątkowej teatralnej ekspresji wokalisty Dave'a Vaniana.

Koncert The Damned w Krakowie 2026. Kiedy i gdzie zagrają?

Czas poznać najważniejsze szczegóły dla wszystkich fanów planujących udział w tym muzycznym wydarzeniu. Brytyjska legenda wystąpi w naszym kraju w środku lata w ramach europejskiej odnogi swojej klubowej trasy. Koncert The Damned w Krakowie zaplanowano dokładnie na 9 lipca 2026 roku. Miejscem występu będzie Klub Studio. Wybór przestrzeni klubowej oznacza, że publiczność będzie miała bardzo bliski kontakt z muzykami, co w przypadku tak żywiołowych koncertów zawsze sprawdza się znakomicie. Obecnie nie wiemy jeszcze, kto rozgrzeje publiczność przed główną gwiazdą wieczoru, ponieważ nazwa wspierającego artysty pozostaje nieogłoszona. Warto zarezerwować sobie ten lipcowy wieczór, aby zobaczyć legendę brytyjskiej muzyki w akcji.

DATA KONCERTU: 9 lipca 2026 r.

9 lipca 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Studio

Klub Studio GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: nieogłoszony

The Damned w Krakowie 2026. BILETY I CENY

Wejściówki na krakowski koncert brytyjskiej grupy znajdują się w oficjalnej sprzedaży ogólnej. Dystrybucja biletów wystartowała 21 maja i potrwa aż do dnia koncertu lub do wyczerpania dostępnej puli. Głównym organizatorem wydarzenia oraz oficjalnym kanałem dystrybucji wejściówek jest platforma LiveNation.pl. Zakupu można dokonać również bezpośrednio przez stronę krakowskiego klubu, natomiast inne popularne bileterie nie mają tego koncertu w swojej ofercie. Cena za udział w wydarzeniu zaczyna się od 155 złotych. Organizatorzy nie opublikowali szczegółowego podziału na strefy cenowe czy odrębne kategorie miejsc, co jest częstą praktyką w przypadku klubowych koncertów.

Bilety na koncert: od 155 zł