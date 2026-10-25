Ten utwór był przełomem dla relacji w Queen? Tak przed laty opowiedział o tym Freddie Mercury

22 maja 1989 roku ukazał się trzynasty album studyjny grupy Queen. Płyta została zatytułowana The Miracle, a jej nagrania rozpoczęły się w 1988 roku. Zespół stawił się na nie tuż po trudnych doświadczeniach - Brian May był świeżo po rozstaniu z pierwszą żoną, pod koniec kwietnia 1987 roku zaś u Freddiego Mercury'ego zdiagnozowano AIDS. Krążek kontynuował pop-rockowe brzmienie, które zespół zaprezentował na A Kind of Magic i osiągnął sukces na całym świecie. The Miracle przez wielu uważany jest za najlepsze wydawnictwo Queen z lat 80. Album dotarł na szczyt list sprzedaży w Wielkiej Brytanii i wielu innych europejskich rynkach, a w USA zdobył status złotej płyty. Wydawnictwo promowało w sumie pięć singli, w tym mające dziś status kultowych I Want It All i Breakthru.

Queen - najlepsze występy na żywo legendarnego zespołu / Eska Rock

Muzyka łączy ludzi

W serwisie YouTube fani Queen oglądać mogą nagrania z uwielbianej serii "Queen The Greatest". Jeden z epizodów przedstawia kulisy nagrań The Miracle, a członkowie Queen opowiadają w nim o całym procesie prac nad wydawnictwem, mówią o trzy letniej przerwie od wydania poprzedniego albumu, co John Deacon określił jako "bardzo odświeżający czas w karierze zespołu". Wszyscy zgodnie twierdzą także, że rok w studio był jednym z najlepszych chwil, jakie razem spędzili. W opublikowanym wideo pojawia się także nagranie wypowiedzi Freddiego, który wskazał, że dla niego to utwór The Miracle był tym, który sprawił, że zespół był bliżej siebie, niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko to ze względu na wspólne tworzenie tekstu kompozycji - proces ten miał bardzo dobry wpływ na wszystkich członków grupy.

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