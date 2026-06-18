Klub 27 - klątwa, która wisi nad młodymi i sławnymi? /Eska ROCK

Rodrigo y Gabriela ogłaszają koncert we Wrocławiu

Rodrigo y Gabriela to duet z Mexico City, który słynie z niesamowitej energii i unikalnego stylu gry. Muzycy łączą klasyczne brzmienia flamenco z rockowym pazurem i inspiracjami wywodzącymi się z heavy metalu. Swoją karierę zaczynali od grania na ulicach Dublina, a dziś mają na koncie prestiżową nagrodę Grammy za album "Mettavolution". Obecnie grupa promuje swój najnowszy krążek pod tytułem "OurHome", który został zarejestrowany podczas sesji w Japonii. Do Polski wracają po blisko trzech i pół roku od ich ostatniego potwierdzonego występu w warszawskim klubie Palladium. Ich występy to pokaz niesamowitej techniki, gdzie dwie gitary akustyczne potrafią brzmieć jak cały zespół perkusyjny.

Rodrigo y Gabriela we Wrocławiu 2027 - data i miejsce koncertu

Koncert w ramach trasy OurHome Tour odbędzie się 21 kwietnia 2027 roku. Artyści pojawią się we Wrocławiu dokładnie dzień po swoim zaplanowanym występie w Warszawie, co daje polskim fanom dwie szanse na zobaczenie ich na żywo. Za organizację tego wydarzenia odpowiada agencja Winiary Bookings. Jako miejsce koncertu wybrano klub Zaklęte Rewiry, który ugości meksykańskich wirtuozów w wiosenny wieczór. Bramy dla fanów zostaną otwarte już o godzinie 19:00, więc warto pojawić się na miejscu wcześniej. Na ten moment nie podano informacji o żadnym supporcie, więc należy zakładać, że duet wystąpi samodzielnie. Sam koncert ma się rozpocząć o godzinie 20:00.

DATA KONCERTU: 21 kwietnia 2027 r.

21 kwietnia 2027 r. MIASTO: Wrocław

Wrocław GDZIE: Zaklęte Rewiry

Zaklęte Rewiry GODZINA: otwarcie bram 19:00, koncert o godz. 20:00

otwarcie bram 19:00, koncert o godz. 20:00 SUPPORT: brak informacji

Bilety na koncert Rodrigo y Gabriela we Wrocławiu

Sprzedaż biletów na to wydarzenie już wystartowała i wejściówki można kupić u oficjalnych dystrybutorów. Rezerwacji można dokonywać przez systemy takie jak Eventim, Ticketmaster, eBilet, Going czy Empik Bilety. Ceny biletów różnią się nieco w zależności od wybranej platformy oraz doliczanych opłat serwisowych. Na ten moment kwoty za wejście na koncert wahają się w granicach od około 179 do 205 zł. Warto regularnie zaglądać na strony bileterii, ponieważ ceny mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się terminu imprezy.

Bilety standardowe: od 179,14 zł do 189,74 zł

od 179,14 zł do 189,74 zł Bilet pamiątkowy (Souvenir ticket): 204,74 zł

Galeria: Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica.