Moonspell tuż przed premierą płyty! Posłuchaj nowego utworu

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-01 8:13

Na kilka dni przed premierą nowego albumu „Far From God“ portugalskie ikony gothic metalu MOONSPELL, prezentują lyric video do najnowszego singla „The Great Wolf in the Sky”. Utwór ukazuje charakterystyczne dla zespołu połączenie mrocznej atmosfery, wzniosłych melodii i emocjonalnej intensywności. Album ukaże się 3 lipca nakładem Napalm Records.

Zespół Moonspell w gotyckich stylizacjach, z wokalistą Fernando Ribeiro na pierwszym planie, pozujący na tle bogato zdobionej, złotej ściany. Muzycy prezentują mroczny, intensywny wizerunek, zgodny z ich nowym albumem Far From God, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Moonspell/ Materiały prasowe

Utwór „The Great Wolf in the Sky” to monumentalny gotycki hymn zbudowany na przestrzennych partiach klawiszy, harmonijnych gitarach, wyrazistym wokalu i gościnnym udziale Alicii Nuhro na instrumentach smyczkowych. Fernando Ribeiro mówi tak:

„To bezwstydny hołd dla »The Great Gig in the Sky« i zarazem powrót do tematu wilków, który jest nam niezwykle bliski. To jedna z moich ulubionych kompozycji Moonspell. Klawisze brzmią niczym melancholijne wycie wilka prowadzące utwór do epickiego refrenu, który daje poczucie wyzwolenia, jakby wzlotu ku gwiazdom. To jedna z pierwszych piosenek napisanych na ten album. Opowiada historię Moonspell i wilków, które spotkaliśmy na naszej drodze, a które z różnych powodów opuściły stado. Łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zespołu. Mamy nadzieję, że stanie się nowym hymnem naszych fanów. Dedykowana jest również fanowi i przyjacielowi, który odszedł, zanim zdążył usłyszeć nasz nowy album.”

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Album powstawał przez pięć lat twórczych poszukiwań, zwątpienia i ponownego odkrywania własnej tożsamości. Moonspell nie podążają za trendami – stworzyli dzieło mroczniejsze, ostrzejsze i całkowicie szczere emocjonalnie. Tematycznie „Far From God” porusza miłość inspirowaną Baudelaire’em, egzystencjalną winę i odkupienie, chrystusowe zmartwychwstania oraz symbolikę wampirów, wilkołaków i nocnych stworzeń jako nośników autentycznych mrocznych emocji.

Mówiąc o inspiracjach, stojących za „Far From God”, Ribeiro wyjaśnia: „Tytuł oddaje to, jak bardzo wszyscy zeszliśmy z naszej ścieżki, podążając za fałszywym blaskiem zamiast za autentycznymi mrocznymi emocjami oraz ich głębokim i podniosłym przekazywaniem ku światłu poprzez muzykę, teksty i sztukę. Nie odważę się powiedzieć, że to najlepszy album, jaki kiedykolwiek nagraliśmy. Jestem już zbyt stary, zbyt mądry i zbyt mocno doświadczony tym, że ludzie nie dostrzegają talentu, jaki Moonspell ma do wyczarowywania mrocznych melodii z elegancją i wyczuciem. Mogę jedynie powiedzieć, że na nowo zakochaliśmy się w perspektywie tworzenia naszej muzyki i że potrzebowaliśmy ponad pięciu lat, by zanurzyć się tak głęboko w samych siebie, tylko po to, by wynurzyć się przed Wami z naszym nowym albumem. Nie tylko byliśmy zainspirowani – zostaliśmy dotknięci przez Muzę. To ona zaprowadziła nas tutaj, ku temu muzycznemu odkupieniu, ku tej artystycznej deklaracji prawdziwego gotyckiego metalu. Przy tym albumie jedyną prawdziwą inspiracją byliśmy my sami – Moonspell.”

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„Far From God” — wyprodukowany przez Jaime Gomez Arellano (współpracującego m.in. z Paradise Lost, Sólstafir i Ghost) — lśni niczym czarny diament: pełen blasku, lecz jednocześnie spowity cieniem pod względem brzmienia, tekstury i kolorystyki dźwięku. Album ponownie łączy się z mrocznym duchem klasycznej ery Moonspell, zachowując przy tym nowoczesne i potężne brzmienie. „Far From God” nie jest nostalgicznym powrotem — to manifest. Gothic-metalowe „hallelujah”. XXI-wieczne „Irreligious” zespołu Moonspell. To nie tylko mocne przypomnienie, że grupa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych sił gatunku, który współtworzyła, ale również album, który naprawdę może uratować gothic metal przed nudą i przewidywalnością!

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