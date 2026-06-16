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Son Lux zagrają w Poznaniu! Powrót amerykańskiego tria do Polski

Son Lux to amerykański zespół, który zaczynał jako solowy projekt Ryana Lotta, a z czasem przerodził się w świetnie zgrane trio. Grupa łączy w swojej twórczości post rock, elektronikę i muzykę alternatywną, tworząc gęste oraz pełne emocji kompozycje. Formacja zyskała ogromny rozgłos dzięki utworowi "Easy", a jeszcze większą popularność przyniosła jej praca nad muzyką do znanych produkcji filmowych. Zespół stworzył ścieżkę dźwiękową między innymi do głośnego obrazu "Wszystko wszędzie naraz" oraz do superbohaterskiej produkcji "Thunderbolts*".

Muzycy słyną z niezwykle intensywnych i przemyślanych występów na żywo. Podczas nadchodzącej trasy koncertowej zaprezentują materiał ze swojego nowego albumu zatytułowanego "Out Into". Zespół nie zapomni jednak o starszych hitach, które na stałe wpisały się w ich repertuar. Fani w Polsce będą mieli okazję sprawdzić nową formę grupy podczas prawdziwie klubowych występów.

Koncert Son Lux w Poznaniu 2027. Kiedy i gdzie zagrają?

Zespół przygotował dla polskich fanów krótką trasę koncertową, która obejmie łącznie trzy miasta. Koncert w Poznaniu odbędzie się 17 marca 2027 roku. Muzycy wystąpią w Klubie Tama, co gwarantuje bliski kontakt z publicznością i świetną jakość dźwięku. Wydarzenie w stolicy Wielkopolski będzie środkowym przystankiem na polskiej trasie, tuż między występami w Warszawie i Krakowie. Wieczór z pewnością przyciągnie miłośników nieco bardziej kameralnych, w pełni stojących koncertów. Przed główną gwiazdą na scenie zaprezentuje się ciekawy gość specjalny. Publiczność rozgrzeje projekt o nazwie mmeadows, co idealnie dopełni muzyczny klimat całego wydarzenia.

DATA KONCERTU: 17 marca 2027 r.

17 marca 2027 r. MIASTO: Poznań

Poznań GDZIE: Klub Tama

Klub Tama GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: mmeadows

Son Lux w Poznaniu 2027 - BILETY, CENA

Wejściówki na wiosenny występ amerykańskiego tria są już dostępne dla wszystkich chętnych. Przedsprzedaż biletów na ten koncert rozpoczęła się 22 maja o godzinie 11:00 i obecnie trwa już regularna sprzedaż ogólna. Oficjalnymi dystrybutorami są platformy eBilet.pl, Eventim.pl oraz Going. Zakupu można dokonać również bezpośrednio przez stronę organizatora polskiej trasy, czyli agencji Winiary Bookings. Warto pamiętać, aby zawsze korzystać wyłącznie z autoryzowanych punktów sprzedaży, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo transakcji. Ceny standardowych wejściówek zaczynają się od 149,90 zł w zależności od wybranego operatora biletowego. W podaną kwotę wliczono już wszystkie obowiązkowe opłaty serwisowe.

Bilety na koncert: od 149,90 zł