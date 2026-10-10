Na pewno pamiętasz Stanisława Anioła z "Alternatywy 4"? Sprawdź, czy dokończysz w quizie najlepsze teksty postaci!

"Alternatywy 4" - jeden z najsłynniejszych polskich seriali

Już w przyszły roku minie dokładnie czterdzieści lat od zakończenia emisji jednego z najsłynniejszych polskich seriali. Mowa oczywiście o klasyku, zatytułowanym Alternatywy 4, którego powstało łącznie zaledwie dziewięć odcinków! Tyle jednak wystarczyło, by produkcja podbiła serca polskich widzów i widzek.

Jedną z kluczowych postaci serialu był Stanisław Anioł, w którego wcielała się legenda polskiego kina, Roman Wilhelmi. Anioł był Gospodarzem Domu w nowo powstałym boku, oczywiście przy ulicy Alternatywy 4. Stanisław rządził lokatorami i lokatorkami naprawdę twardą ręką i zmuszał ich do brania udziału w wymyślanych przez siebie inicjatywach. Nie da się ukryć, że Anioł był karierowiczem, nastawionym na to, by jak najwięcej zyskać dla samego siebie. W bloku przy Alternatywy 4 Gospodarz Domu mieszkał ze swoją żoną. Postać ta na zawsze zapisała się w polskiej kulturze - od 2016 roku na bloku przy ul. Kazury 10 w Warszawie podziwiać można mural, przedstawiający Romana Wilhelmiego, oczywiście jako Anioła.

Niezapomniani. Tak wygląda grób Romana Wilhelmiego

Dasz radę dokończyć frazy Stanisława Anioła w quizie?

Stanisław Anioł zapisał się w pamięci widzów i widzek nie tylko ze względu na swoje zachowanie, ale także słynne frazy. Czy je pamiętasz?

Przekonaj się o tym i spróbuj swoich sił: