Tajemnica „Losing My Religion” wyjaśniona. Wielki hit R.E.M. wcale nie traktuje o wierze

Oto lista najsmutniejszych piosenek w historii. Pojawiają się na niej rockowe numery

O czym naprawdę śpiewa Michael Stipe? To nie jest piosenka o wierze

„Losing My Religion” z 1991 roku to największy hit w dorobku grupy R.E.M., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Choć tytuł sugeruje kryzys duchowy, w rzeczywistości Michael Stipe wykorzystał stare powiedzenie popularne na południu Stanów Zjednoczonych. Zwrot „losing my religion” oznacza tam po prostu sytuację, w której komuś puszczają nerwy, traci cierpliwość lub znajduje się u kresu wytrzymałości. Nie ma to żadnego związku z krytyką Kościoła czy odrzuceniem dogmatów religijnych.

To klasyczny utwór o obsesji, w którym narrator czuje się jak stalker – przyznał Michael Stipe w jednym z wywiadów dla magazynu Rolling Stone

W rzeczywistości tekst opowiada o paraliżującej nieśmiałości i nieodwzajemnionym uczuciu. Słynna fraza o „byciu w świetle reflektorów” również bywa nadinterpretowana jako opis ciężaru sławy. Sam Stipe wyjaśnił jednak, że pisząc te słowa, wyobrażał sobie kogoś stojącego w kącie na imprezie, na kogo nagle pada snop światła, obnażając jego samotność i brak odwagi, by podejść do ukochanej osoby. Z biegiem lat artysta zaakceptował fakt, że fani przypisali piosence zupełnie inne, bardziej uniwersalne znaczenia.

Przypadkowy instrument i riff, który powstał przed telewizorem

Muzyczny fundament „Losing My Religion” narodził się w wyjątkowo prosty sposób. Gitarzysta Peter Buck na początku 1990 roku kupił swoją pierwszą mandolinę w lokalnym sklepie muzycznym. Ponieważ nie potrafił jeszcze na niej sprawnie grać, ćwiczył chwyty, siedząc na kanapie przed telewizorem. Wszystkie te próby nagrywał na kasetę magnetofonową i to właśnie podczas przesłuchiwania tych amatorskich taśm wyłowił charakterystyczny, rytmiczny motyw, który dzisiaj zna niemal każdy fan rocka.

Buck przyznał później, że specyficzny sposób gry na mandolinie w tym utworze był wymuszony jego brakiem technicznych umiejętności. Nie potrafił szybko przebierać palcami po strunach, więc stosował mocne, akordowe uderzenia, co nadało kompozycji unikalny, folkowy charakter. Do całości dołączyła bardzo melodyjna linia basu autorstwa Mike’a Millsa, który inspirował się stylem Johna McVie z Fleetwood Mac. Brak tradycyjnej gitary elektrycznej uzupełniono sekcją smyczkową, w której zagrali muzycy z Atlanta Symphony Orchestra.

Teledysk Tarsema Singha i religijne kontrowersje wokół R.E.M.

Mimo jasnych deklaracji zespołu, że piosenka dotyczy miłości, reżyser teledysku Tarsem Singh stworzył dzieło naszpikowane symboliką sakralną. Zainspirował się malarstwem Caravaggia, filmem „Ofiarowanie” Andrieja Tarkowskiego oraz prozą Gabriela Garcíi Márqueza. W klipie pojawiły się postacie aniołów, wizerunki bóstw hinduskich i nawiązania do męczeństwa św. Sebastiana. Ta wizja artystyczna sprawiła, że środowiska konserwatywne w USA zaczęły doszukiwać się w utworze treści bluźnierczych. W efekcie niektóre stacje radiowe w tzw. Pasie Biblijnym odmawiały grania piosenki, a w mediach krążyły plotki, jakoby irlandzka telewizja publiczna RTÉ nałożyła na klip oficjalny zakaz emisji.

Michael Stipe nagrywał wokal nago. Walka o wydanie singla

Proces rejestracji utworu w studiu Bearsville był pełen emocji. Producent Scott Litt wspominał, że Michael Stipe nagrał swoją partię wokalną za pierwszym razem, w jednym podejściu. W pomieszczeniu panował wtedy ogromny upał, a wokalista, chcąc wydobyć z siebie surowe i nagie emocje, zdecydował się śpiewać niemal całkowicie nago. Producent celowo zostawił na ścieżce dźwięki głośnego nabierania oddechu, co dodało piosence intymnego charakteru. Co ciekawe, był to też pierwszy klip w karierze R.E.M., w którym Stipe zdecydował się na synchronizację ruchu warg z tekstem, czego wcześniej szczerze nienawidził.

Wytwórnia Warner Bros. uważała, że wydanie tego utworu na pierwszym singlu to komercyjne samobójstwo – wspominał po latach manager zespołu Bertis Downs

Szefostwo wytwórni było przerażone pomysłem, by promować płytę „Out of Time” pięciominutowym, melancholijnym utworem z mandoliną zamiast gitary elektrycznej. R.E.M. postawiło jednak twarde warunki i wymusiło swoją decyzję. Ryzyko się opłaciło: singiel dotarł do 4. miejsca listy Billboard Hot 100 i utrzymał się na niej przez 21 tygodni. Piosenka zdobyła dwie nagrody Grammy i sprawiła, że album sprzedał się na świecie w nakładzie przekraczającym 18 milionów egzemplarzy, na stałe wpisując zespół do panteonu legend rocka.

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