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Rodrigo y Gabriela ogłaszają koncert w Polsce

Rodrigo y Gabriela to jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów instrumentalnych na świecie, który swoją karierę zaczynał od grania na ulicach Dublina. Muzycy pochodzący z Meksyku słyną z niesamowitej techniki gry na gitarach akustycznych, w której łączą rytmy flamenco z rockowym uderzeniem oraz pasją do heavy metalu. Ich twórczość została doceniona przez krytyków, czego dowodem jest prestiżowa nagroda Grammy za płytę pod tytułem „Mettavolution”. Obecnie artyści promują swoje najnowsze wydawnictwo zatytułowane „OurHome”, które powstało podczas ich dłuższego pobytu w Japonii. W ramach światowej trasy koncertowej o tej samej nazwie duet odwiedzi Polskę, dając fanom szansę na usłyszenie nowych kompozycji na żywo. To będzie wyjątkowa okazja, by zobaczyć w akcji muzyków, którzy wcześniej wyprzedawali tak znane miejsca jak londyńskie Royal Albert Hall czy Hollywood Bowl.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Rodrigo y Gabriela?

Warszawski przystanek na trasie Ourhome Tour odbędzie się dokładnie 20 kwietnia 2027 roku. Jako miejsce koncertu wybrano klub Progresja, który ugości meksykańskich wirtuozów po około 3 latach i 6 miesiącach od ich ostatniego oficjalnego występu w stolicy. Fani muszą przygotować się na wieczór pełen dynamicznych dźwięków, ponieważ muzycy planują wejść na scenę o godzinie 20:00. Warto wiedzieć, że występ w Warszawie to tylko pierwsza część polskiej wizyty duetu, ponieważ już następnego dnia zaprezentują się oni publiczności we wrocławskim klubie Zaklęte Rewiry. Całe wydarzenie w stolicy organizuje agencja Winiary Bookings. Na ten moment nie podano informacji o żadnym supporcie, więc można zakładać, że artyści wystąpią solo:

DATA KONCERTU: 20 kwietnia 2027 r.

20 kwietnia 2027 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Progresja

Klub Progresja GODZINA: otwarcie bram 19:00, start koncertu o godz. 20:00

otwarcie bram 19:00, start koncertu o godz. 20:00 SUPPORT: brak informacji

Rodrigo y Gabriela w Warszawie 2027 - BILETY

Sprzedaż biletów na to wydarzenie już trwa, a wejściówki można kupić u oficjalnych dystrybutorów. Ceny biletów zaczynają się od około 179 zł przy zakupie bezpośrednio na stronie klubu, jednak doliczając opłaty serwisowe u pośredników, kwoty te nieznacznie rosną. Na platformach takich jak eBilet.pl oraz Eventim.pl ceny wahają się w granicach 189–192 zł za jedną osobę. Warto regularnie zaglądać na strony sprzedażowe i sprawdzać aktualne kwoty, ponieważ ostateczna cena zależy od wybranego systemu i może ulec zmianie. Obecnie dostępna jest jedna pula biletów bez podziału na konkretne sektory, a opłata serwisowa może występować przy finalizacji zamówienia.