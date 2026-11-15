Gdy w studiu brakowało pomysłów, Brian Eno sięgał po talię kart. Korzystał z niej nawet David Bowie

Od malarskiego problemu do Oblique Strategies

Pomysł na Oblique Strategies narodził się, zanim Brian Eno na stałe zajął się pracą w studiu. Jako student sztuki zauważył, że podczas malowania potrafił tak bardzo skupić się na pojedynczym detalu, iż przestawał widzieć całą kompozycję. Potrzebował wtedy bodźca, który wyrwałby go z jednego sposobu myślenia. Nie miał on dawać gotowej odpowiedzi, lecz przywracać dystans do pracy.

Podczas nagrań pierwszych płyt Roxy Music Eno zaczął wypisywać krótkie wskazówki na około 25 karteczkach i rozwieszać je w studiu. Miały powstrzymać zespół przed dalszym rozwijaniem pomysłu wyłącznie dlatego, że zdążono poświęcić mu dużo czasu. W studiu, gdzie terminy i koszty nagrań wymuszają szybkie decyzje, taka zmiana kierunku pozwalała odzyskać swobodę.

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Peter Schmidt współtworzył z Eno talię Oblique Strategies

Eno pokazał swoje notatki malarzowi Peterowi Schmidtowi, który był jego przyjacielem. Schmidt prowadził własny zbiór aforyzmów i zasad pomagających w pracy twórczej. Obaj odkryli, że część ich wskazówek była zaskakująco podobna, a niektóre brzmiały niemal identycznie.

Połączyli więc swoje zbiory, dopisali kolejne hasła i w 1975 roku wydali talię Oblique Strategies z podtytułem Over One Hundred Worthwhile Dilemmas. Na każdej karcie znajdowało się jedno polecenie, pytanie albo paradoks. Instrukcje nadawały się nie tylko do komponowania, ale też do malarstwa i innych działań, w których autor wpada w rutynę. Eno po raz pierwszy oficjalnie podziękował za pomoc kartom w notce do albumu Another Green World, który nagrywał bez gotowego zestawu utworów.

Talia nie była zestawem recept ani narzędziem do podejmowania życiowych decyzji. Eno porównywał ją do I Ching, zaznaczając jednak, że jego karty dotyczą konkretnych problemów twórczych. Losował kartę, zamiast wybierać tę, która pasowałaby do wcześniej podjętej decyzji.

Karty pomagały wyjść z rutyny, nie wyręczały muzyków

Eno sięgał po Oblique Strategies przede wszystkim wtedy, gdy utwór zatrzymywał się w miejscu albo kilka rozwiązań wydawało się równie dobre. Duże możliwości techniczne studia mogły łatwo stać się pułapką: po tygodniu pracy muzycy mogli bronić nie utworu, lecz własnych wcześniejszych decyzji. Wylosowana karta dawała pretekst, by bez długiej dyskusji podważyć dotychczasowy kierunek sesji. Nie zdejmowała odpowiedzialności z artysty, tylko zmuszała go do reakcji na nieoczekiwane ograniczenie.

Jedna z najbardziej znanych kart każe potraktować błąd jak ukrytą intencję. Inna proponuje rozpoznać własne schematy i je porzucić. Są też polecenia skrajnie proste, jak wyjście na zewnątrz i zamknięcie drzwi, oraz rygorystyczne, nakazujące niczego nie zmieniać i konsekwentnie kontynuować raz obrany kierunek. Chodziło o to, by przestać wybierać rozwiązanie najbezpieczniejsze albo po prostu najładniejsze.

W tym właśnie tkwiła praktyczna wartość talii. Przypadek wytrącał twórcę z pierwszego odruchu, lecz nie tworzył muzyki za niego. Eno traktował karty jako ćwiczenie wyobraźni, które mogło poprowadzić nagranie w stronę rozwiązania wcześniej niedostrzeganego.

Przy Heroes Bowie i Eno losowali karty osobno

Oblique Strategies pojawiły się także podczas pracy Briana Eno i Davida Bowiego nad albumami Low oraz Heroes, wydanymi w 1977 roku. Eno mówił później, że często korzystali z kart przy Heroes, zwłaszcza w pracy nad instrumentalną częścią płyty. Nie warto jednak przedstawiać talii jako jedynego źródła pomysłów na Low. Eno zaczął pracę nad Warszawą podczas dwudniowej nieobecności Bowiego, a po jego powrocie wokalista dograł partię wokalną. Na Heroes ich współpraca była bardziej naprzemienna, obaj ingerowali w te same kompozycje i dokładali kolejne warstwy nagrania. Przy Sense of Doubt każdy z nich wylosował kartę, ale nie ujawnił jej drugiemu. Eno trzymał się zasady maksymalnego podobieństwa i jednolitego ciągu, natomiast Bowie dostał polecenie akcentowania różnic, a utwór powstawał z kolejnych overdubów obu muzyków.

Dwie sprzeczne karty przy Sense of Doubt

Z Heroes wiąże się również późniejsza relacja dotycząca Moss Garden. Według relacji Eno on sam otrzymał instrukcję, by niczego nie zmieniać i działać z nienaganną konsekwencją, zaś Bowie miał zniszczyć najważniejszą rzecz. Ta historia dotyczy innego epizodu niż dobrze udokumentowany przypadek Sense of Doubt, choć oba pokazują tę samą zasadę pracy.

Karty nie służyły przypadkowości dla niej samej. Ustalały reguły, czasem sprzeczne, których muzycy musieli potem konsekwentnie przestrzegać w aranżacji. W pracy Bowiego, Eno i producenta Tony’ego Viscontiego pomagało to odejść od tradycyjnej formy piosenki i szukać bardziej abstrakcyjnych rozwiązań. Talia, po którą Eno sięgał, gdy w studiu kończyły się pomysły, stała się jednym z narzędzi współtworzących odważne brzmienie Bowiego z 1977 roku.

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