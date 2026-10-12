Wielkie hity Guns N' Roses W Cavatina Hall w zaskakującym wydaniu! Kto jeszcze wystąpi jesienią?

Fani Guns N’ Roses będą zachwyceni. Na scenie zabrzmią największe hity

Miłośnicy mocnych rockowych brzmień, fani muzyki filmowej i koneserzy klasyki – tej jesieni każdy znajdzie coś dla siebie w **Cavatina Hall**. Program sali koncertowej wypełniły propozycje, które łączą w sobie zupełnie różne muzyczne światy. Jednym z najmocniejszych akcentów będzie z pewnością koncert dla wszystkich, którzy tęsknią za złotą erą rocka.

Już 25 października na scenie pojawi się zespół Reckless Roses Tribute Guns N’ Roses, który w Europie uznawany jest za jeden z najbardziej autentycznych tribute bandów legendarnej grupy. Muzycy, którzy działają od 2012 roku, mają na koncie ponad 400 koncertów w 22 krajach Europy i Azji, a ich występy to nie tylko wiernie odtworzone dźwięki, ale też sceniczna energia i styl nawiązujący do lat 80. i 90. Publiczność usłyszy takie przeboje jak „Sweet Child O’ Mine”, „Knockin’ on Heaven’s Door” czy „Welcome to the Jungle”.

Krzysztof Zalewski o innych artystach

Muzyka z filmów grozy i thrillerów. Szykuje się wieczór pełen napięcia

Zaledwie kilka dni później, 29 października, atmosfera w Cavatina Hall zmieni się diametralnie. Tym razem scenę przejmie Cavatina Philharmonic Orchestra, która zaprezentuje program z kultowymi motywami z filmów i seriali budujących napięcie, grozę i tajemnicę. To propozycja dla wszystkich, którzy kochają dreszczyk emocji w kinie.

Orkiestrę poprowadzi Maciej Sztor, a w repertuarze znajdą się utwory takich gigantów jak Hans Zimmer, John Williams i Ennio Morricone. Po koncercie emocje wcale nie opadną – w foyer na gości czekać będzie DJ set IZABEL, która zaserwuje mieszankę Drum & Bass, Progressive House i Melodic Techno, inspirowaną również muzyką filmową.

Gorące tango i słynne motywy filmowe. Niezwykłe połączenie na jednym koncercie

Kolejne muzyczne zaskoczenie czeka na publiczność już 5 listopada. Cavatina Philharmonic Orchestra w ramach cyklu „Hity muzyki klasycznej” połączy świat tanga, muzykę filmową i brzmienie gitary. Wieczór otworzą słynne „La Cumparsita” i „El día que me quieras”, a następnie zabrzmią suity Ennia Morricone z filmów „Malèna” i „Cinema Paradiso”.

W centrum programu znajdzie się twórczość mistrza tango nuevo, Astora Piazzolli. Publiczność usłyszy jego legendarne kompozycje, w tym „Libertango” i „Concierto para quinteto”. Na scenie w podwójnej roli – gitarzysty i dyrygenta – pojawi się Krzysztof Meisinger.

Młode pokolenie pianistów i cztery wieczory z Chopinem

Listopad w Cavatina Hall będzie należał także do młodych, znakomitych pianistów, którzy w ramach cyklu „Efekt Chopina” przedstawią swoje interpretacje muzyki wielkiego kompozytora. Każdy z czterech recitali zapowiada się jako unikalne spotkanie z romantyczną tradycją fortepianową.

Cykl rozpocznie 2 listopada występ Mateusza Krzyżowskiego, laureata I nagrody Konkursu im. Paderewskiego. Tydzień później, 9 listopada, za fortepianem zasiądzie ceniony za emocjonalną intensywność Adam Kałduński. 16 listopada publiczność spotka się z Yehudą Prokopowiczem, nagrodzonym za najlepsze wykonanie mazurków na ostatnim Konkursie Chopinowskim. Serię zamknie 23 listopada recital Piotra Pawlaka, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów młodego pokolenia.

Wielkie dzieła romantyzmu. Od Verdiego po Brahmsa

19 listopada Cavatina Philharmonic Orchestra ponownie zabierze słuchaczy w podróż do świata wielkiej symfoniki. Koncert „Romantyczne pejzaże” wypełnią arcydzieła XIX-wiecznego romantyzmu. Orkiestrę poprowadzi Maciej Tomasiewicz.

W programie znalazła się uwertura Giuseppe’a Verdiego do opery „Nieszpory sycylijskie”, a także jeden z najsłynniejszych utworów skrzypcowych w historii – Koncert e-moll Felixa Mendelssohna. Partię solową wykona Krzysztof Katana. Wieczór zwieńczy pełna ciepła i liryzmu II Symfonia D-dur Johannesa Brahmsa.

To nie wszystko! Na te wydarzenia bilety znikają w mgnieniu oka

Poza bogatym programem muzycznym w Cavatina Hall zaplanowano też wydarzenia, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 20 listopada odbędzie się spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich himalaistów, Adamem Bieleckim, połączone z pokazem filmu dokumentalnego „Ciemna strona Mount Everest”.

Na koncert BOKKA plays SMOLIK/KEV FOX plays BOKKA z udziałem Cavatina Philharmonic Orchestra (22 listopada) dostępne są już ostatnie bilety. Podobnie jest w przypadku występu Krzysztofa Zalewskiego, zaplanowanego na 29 listopada – fani artysty muszą się spieszyć, by zdobyć ostatnie wejściówki.