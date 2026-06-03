Quiz na temat nu metalu. Dopasuj tytuł utworu do właściwego zespołu. Sprawdź swoją wiedzę!

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku olbrzymie popularny stał się nowy podgatunek metalu, a mianowicie nu metal. Chodziło o połączenie cięższych brzmień z rapem czy elementami elektronicznymi. Do mainstreamu przedarły się takie kapele jak chociażby Limp Bizkit, Korn czy Deftones, Również na początku XXI wieku jego popularność nie słabła. A to za sprawą chociażby Linkin Park, którzy zawojowali świat debiutem Hybrid Theory.

Gdybyśmy mieli wskazać najbardziej polaryzujący gatunek w historii ciężkich brzmień, nu metal miałby pewnie dużą szansę wygrać taki plebiscyt. Jedni go nienawidzili za brak solówek, inni natomiast pokochali za autentyczność oraz przełamywanie barier.

Entuzjastą nu metalu był chociażby Geezer Butler, basista Black Sabbath. – Niesamowite było patrzenie, jak nowe zespoły wówczas się pojawiały. I każdy z nich miał inną wersję metalu. Każdy z zespołów miał swoje podejście do tworzenia muzyki, nic nie brzmiało tak samo. Powstawały wówczas naprawdę dobre i różne zespoły. Slipknot był jednym z nich, oczywiście. To było świetne – powiedział muzyk w wywiadzie dla Knotfest.

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Wszystko zaczęło się w 1994 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał debiutancki album amerykańskiego zespołu Korn dowodzonego przez wokalistę Jonathana Davisa. Pod koniec dekady nu metal – można tak śmiało powiedzieć – stał się nowym popem. Oczywiście, mówiąc pod kątem popularności. Ortodoksyjni fani metalu kręcili na to wszystko swoimi nosami, ale dla milionów dzieciaków była to muzyka, która doskonale rozumiała ich problemy.

W końcu nu metal "przejadł" się słuchaczom. Jego zjazd zaczął następować w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Powód był prosty: rynek został zalany przez setki identycznie brzmiących kopii Linkin Park. Miłośników nu metalu taki obrót spraw przestał w którymś momencie po prostu interesować.

Ale... nu metal obecnie się odradza i znów staje się bardzo popularny. Co do tego nie ma wątpliwości m.in. Jacoby Shaddix, wokalista Papa Roach. – Nu metal ma teraz naprawdę tzw. drugą rundę. [...] To jest naprawdę fajne, że nastał taki moment – przyznał w rozmowie dla amerykańskiej stacji radiowej Rock 108.

W związku z tym, na temat nu metalu postanowiliśmy przygotować quiz. Zadanie jest naprawdę banalnie proste: my podajemy tytuł utworu, a Wy musicie dopasować go do odpowiedniej grupy kojarzonej z nu metalem. Prawdziwi znawcy tego brzmienia nie powinni mieć większych problemów z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. Nasz quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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