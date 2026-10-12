Czym zajmował się Joey Belladonna po wyrzuceniu z grupy Anthrax? Wokalista wspomina

Joey Belladonna to wokalista, który najbardziej znany jest z występów w formacji Anthrax. Do grupy dołączył w 1984 roku, już po wydaniu debiutanckiego albumu Fistful of Metal. To on zaśpiewał na najsłynniejszych płytach zespołu, Spreading the Disease czy Among the Living, ale został ostatecznie wyrzucony ze składu w 1992. Jako oficjalny powód podano brak zaangażowania.

Belladonna ostatecznie do grupy powrócił. Najpierw na chwilę (2005-2007), a potem na stałe (od 2010). Na jego miejsce muzycy zatrudnili Johna Busha. Ostatnio Joey Belladonna, w jednym z wywiadów, wrócił wspomnieniami do lat dziewięćdziesiątych, kiedy to musiał znaleźć sobie nowe zajęcie. Wokalista zatrudnił się w... stajni dla koni. Podjął pracę w tym miejscu razem ze swoją żoną.

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To stało się dość nieoczekiwanie i nie był to mój pomysł. Nie chciałem tego, ale się wydarzyło. Utrzymywało mnie to przy życiu. Pracowałem w stajni dla koni przez kilka lat. Byłem konserwatorem. Oboje pracowaliśmy w dość znanym ośrodku jeździeckim. Cały dzień kosiłem trawę. Była tam tak duża, że ​​nie mogłem wykonać całej pracy każdego dnia. To był długi, długi dzień. Zajęło mi dwa, trzy dni, żeby odchwaścić całe miejsce. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to robiłem. Tak naprawdę nie musiałem wykonywać tej pracy. To była jedna z tych rzeczy, która się wydarzyła. Podobało mi się to. Zdobyłem, dzięki tej pracy dużo doświadczenia. Ale miałem wówczas też zespół. Robiliśmy covery, grałem na perkusji. Jak za dawnych czasów. Pracowałem też nad oryginalną muzyką. Zajmowałem się sobą. Czekałem jakiś czas i nagle wróciłem – powiedział, w rozmowie dla MusicInterviewCorner, Belladonna.

Nowy album Anthrax już jest!

W 2026 roku, po dekadzie czekania, zespół Anthrax powrócił z nowym studyjnym albumem. Krążek Cursum Perficio ukazał się we wrześniu tego roku i spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów i fanek.

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