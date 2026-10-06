Jerzy Owsiak na przestrzeni lat. Tak zmieniał się jego charakterystyczny wizerunek

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-10-06 7:16

Zanim jego twarz z ikonicznymi czerwonymi okularami stała się symbolem narodowej zbiórki, urodzony 6 października 1953 roku Jerzy Owsiak był organizatorem punkowych zadym. Jego niezwykła metamorfoza to historia buntu, który przerodził się w największy ruch społeczny w Polsce.

Zaczynał jako hippis. Tak rodziła się legenda Jurka Owsiaka

Choć dziś kojarzony jest głównie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, droga Jerzego Owsiaka do serc Polaków była długa i barwna. Urodzony w 1953 roku w Gdańsku, w młodości przeniósł się do Warszawy, gdzie próbował swoich sił na Akademii Sztuk Pięknych i psychologii. W młodości był częścią ruchu hippisowskiego, a żeby zarobić na życie, wyjeżdżał za granicę, gdzie pracował m.in. w hotelu czy przy sortowaniu tulipanów w Holandii. To właśnie wtedy kształtował się jego nonkonformistyczny charakter. Jego wejście do świata muzyki było możliwe dzięki znajomości z Wojciechem Waglewskim z zespołu Voo Voo. Owsiak założył happeningowe Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników i zaczął pojawiać się na koncertach, a niedługo później prowadzić autorską audycję w Rozgłośni Harcerskiej. Już pod koniec lat 80. dał się poznać jako organizator głośnych imprez rockowych, takich jak „Letnia zadyma w środku zimy”, które gromadziły czołówkę polskiej sceny punkowej.

Człowiek z metalu: Jurek Owsiak

Nie tylko WOŚP i Pol'and'Rock. Te programy i audycje ukształtowały całe pokolenie

Jerzy Owsiak to nie tylko Finały WOŚP. W latach 90. jego nazwisko stało się synonimem rockandrollowej energii w mediach. W 1991 roku rozpoczął współpracę z Telewizją Polską, tworząc kultowy program „Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki”. Prowadził również audycje radiowe, które zyskały ogromną popularność, jak „Brum” czy „Się kręci” w radiowej Trójce. To właśnie na antenie jego audycji w 1992 roku spontanicznie zorganizowano pierwszą zbiórkę na rzecz kardiochirurgii dziecięcej, co stało się iskrą zapalną dla WOŚP. W 1995 roku zorganizował pierwszy Przystanek Woodstock, który z czasem przekształcił się w Pol’and’Rock Festival - jeden z największych festiwali muzycznych w Europie. Przez lata Owsiak pojawiał się również w filmach, najczęściej grając samego siebie, jak w produkcjach "Autoportret z kochanką", "Johnny" czy dokumencie "Fenomen".

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Charyzma, energia i hasło „Róbta, co chceta”. Za to Polacy pokochali Jurka Owsiaka

Sekret popularności Jurka Owsiaka tkwi w jego niezwykłej osobowości. Od samego początku wyróżniał się autentycznością i ogromną energią. Jego charakterystyczna, lekko „jąkająca się” konferansjerka stała się jego znakiem rozpoznawczym i była dowodem na to, że nie próbuje nikogo udawać. Fani pokochali go za bezkompromisowość i rockandrollowego ducha. Słynne hasło „Róbta, co chceta”, choć przez krytyków interpretowane jako nawoływanie do anarchii, dla milionów Polaków stało się symbolem wolności, radości i działania wbrew sztywnym schematom. To właśnie ta charyzma pozwoliła mu zjednoczyć ludzi wokół idei pomagania i stworzyć największy w Polsce ruch społeczny.

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Czerwone okulary stały się jego znakiem rozpoznawczym. Tak przez lata wyglądał Jurek Owsiak

Patrząc na archiwalne zdjęcia, trudno nie zauważyć, jak bardzo Jerzy Owsiak zmienił się na przestrzeni dekad. W czasach młodości, jako hippis, nosił długie włosy i stylizował się zgodnie z duchem epoki. W latach 80. i 90., jako czołowa postać sceny rockowej, jego wizerunek był pełen buntu i energii. Z czasem jego wygląd ewoluował, stając się niezwykle charakterystyczny i rozpoznawalny. Dziś jego znakiem firmowym są ikoniczne czerwone oprawki okularów, które idealnie pasują do jego ekspresyjnej osobowości. Często można go zobaczyć w jaskrawych, najczęściej żółtych koszulkach, co podkreśla jego optymizm i niezmienną energię. Ta wizualna przemiana - od zbuntowanego rockmana do barwnego lidera wielkiej akcji charytatywnej - jest doskonałym odzwierciedleniem jego życiowej drogi.

Jerzy Owsiak w czerwonych okularach przemawia do mikrofonu. O ewolucji jego wizerunku przeczytasz na EskaRock.
Galeria zdjęć 50

U jego boku od lat stoi ta sama kobieta. Kim jest żona Jurka Owsiaka?

Jerzy Owsiak od lat tworzy zgrany duet z żoną, Lidią Niedźwiedzką-Owsiak. To właśnie ona jest jednym z filarów jego działalności i ogromnym wsparciem zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Lidia nie tylko towarzyszy mężowi w najważniejszych momentach, ale także aktywnie działa w zarządzie Fundacji WOŚP, będąc kluczową postacią w jej funkcjonowaniu. Para doczekała się dwóch córek: Aleksandry, urodzonej w 1979 roku, oraz Ewy, która przyszła na świat dziesięć lat później. Mimo ogromnej popularności i życia na świeczniku, starają się chronić swoją prywatność, pokazując, że siła ich relacji opiera się na wzajemnym zaufaniu i wspólnej pasji do działania.

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Wciąż gra z Orkiestrą i nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się Jurek Owsiak?

Mimo upływu lat Jerzy Owsiak pozostaje niezwykle aktywny. Niezmiennie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i co roku staje na czele Finału oraz letniego Pol’and’Rock Festival. Jest także prezesem spółki Złoty Melon, która zajmuje się m.in. produkcją i wydawaniem płyt oraz gadżetów związanych z działalnością fundacji. Pozostaje jednym z najważniejszych głosów w debacie publicznej w Polsce, a jego działalność i zaangażowanie społeczne były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Uśmiechu czy tytułem Honorowego Obywatela Warszawy i Gdańska.

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