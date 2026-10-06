Zaczynał jako hippis. Tak rodziła się legenda Jurka Owsiaka

Choć dziś kojarzony jest głównie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, droga Jerzego Owsiaka do serc Polaków była długa i barwna. Urodzony w 1953 roku w Gdańsku, w młodości przeniósł się do Warszawy, gdzie próbował swoich sił na Akademii Sztuk Pięknych i psychologii. W młodości był częścią ruchu hippisowskiego, a żeby zarobić na życie, wyjeżdżał za granicę, gdzie pracował m.in. w hotelu czy przy sortowaniu tulipanów w Holandii. To właśnie wtedy kształtował się jego nonkonformistyczny charakter. Jego wejście do świata muzyki było możliwe dzięki znajomości z Wojciechem Waglewskim z zespołu Voo Voo. Owsiak założył happeningowe Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników i zaczął pojawiać się na koncertach, a niedługo później prowadzić autorską audycję w Rozgłośni Harcerskiej. Już pod koniec lat 80. dał się poznać jako organizator głośnych imprez rockowych, takich jak „Letnia zadyma w środku zimy”, które gromadziły czołówkę polskiej sceny punkowej.

Człowiek z metalu: Jurek Owsiak

Nie tylko WOŚP i Pol'and'Rock. Te programy i audycje ukształtowały całe pokolenie

Jerzy Owsiak to nie tylko Finały WOŚP. W latach 90. jego nazwisko stało się synonimem rockandrollowej energii w mediach. W 1991 roku rozpoczął współpracę z Telewizją Polską, tworząc kultowy program „Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki”. Prowadził również audycje radiowe, które zyskały ogromną popularność, jak „Brum” czy „Się kręci” w radiowej Trójce. To właśnie na antenie jego audycji w 1992 roku spontanicznie zorganizowano pierwszą zbiórkę na rzecz kardiochirurgii dziecięcej, co stało się iskrą zapalną dla WOŚP. W 1995 roku zorganizował pierwszy Przystanek Woodstock, który z czasem przekształcił się w Pol’and’Rock Festival - jeden z największych festiwali muzycznych w Europie. Przez lata Owsiak pojawiał się również w filmach, najczęściej grając samego siebie, jak w produkcjach "Autoportret z kochanką", "Johnny" czy dokumencie "Fenomen".

Charyzma, energia i hasło „Róbta, co chceta”. Za to Polacy pokochali Jurka Owsiaka

Sekret popularności Jurka Owsiaka tkwi w jego niezwykłej osobowości. Od samego początku wyróżniał się autentycznością i ogromną energią. Jego charakterystyczna, lekko „jąkająca się” konferansjerka stała się jego znakiem rozpoznawczym i była dowodem na to, że nie próbuje nikogo udawać. Fani pokochali go za bezkompromisowość i rockandrollowego ducha. Słynne hasło „Róbta, co chceta”, choć przez krytyków interpretowane jako nawoływanie do anarchii, dla milionów Polaków stało się symbolem wolności, radości i działania wbrew sztywnym schematom. To właśnie ta charyzma pozwoliła mu zjednoczyć ludzi wokół idei pomagania i stworzyć największy w Polsce ruch społeczny.

Czerwone okulary stały się jego znakiem rozpoznawczym. Tak przez lata wyglądał Jurek Owsiak

Patrząc na archiwalne zdjęcia, trudno nie zauważyć, jak bardzo Jerzy Owsiak zmienił się na przestrzeni dekad. W czasach młodości, jako hippis, nosił długie włosy i stylizował się zgodnie z duchem epoki. W latach 80. i 90., jako czołowa postać sceny rockowej, jego wizerunek był pełen buntu i energii. Z czasem jego wygląd ewoluował, stając się niezwykle charakterystyczny i rozpoznawalny. Dziś jego znakiem firmowym są ikoniczne czerwone oprawki okularów, które idealnie pasują do jego ekspresyjnej osobowości. Często można go zobaczyć w jaskrawych, najczęściej żółtych koszulkach, co podkreśla jego optymizm i niezmienną energię. Ta wizualna przemiana - od zbuntowanego rockmana do barwnego lidera wielkiej akcji charytatywnej - jest doskonałym odzwierciedleniem jego życiowej drogi.

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U jego boku od lat stoi ta sama kobieta. Kim jest żona Jurka Owsiaka?

Jerzy Owsiak od lat tworzy zgrany duet z żoną, Lidią Niedźwiedzką-Owsiak. To właśnie ona jest jednym z filarów jego działalności i ogromnym wsparciem zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Lidia nie tylko towarzyszy mężowi w najważniejszych momentach, ale także aktywnie działa w zarządzie Fundacji WOŚP, będąc kluczową postacią w jej funkcjonowaniu. Para doczekała się dwóch córek: Aleksandry, urodzonej w 1979 roku, oraz Ewy, która przyszła na świat dziesięć lat później. Mimo ogromnej popularności i życia na świeczniku, starają się chronić swoją prywatność, pokazując, że siła ich relacji opiera się na wzajemnym zaufaniu i wspólnej pasji do działania.

Wciąż gra z Orkiestrą i nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się Jurek Owsiak?

Mimo upływu lat Jerzy Owsiak pozostaje niezwykle aktywny. Niezmiennie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i co roku staje na czele Finału oraz letniego Pol’and’Rock Festival. Jest także prezesem spółki Złoty Melon, która zajmuje się m.in. produkcją i wydawaniem płyt oraz gadżetów związanych z działalnością fundacji. Pozostaje jednym z najważniejszych głosów w debacie publicznej w Polsce, a jego działalność i zaangażowanie społeczne były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Uśmiechu czy tytułem Honorowego Obywatela Warszawy i Gdańska.