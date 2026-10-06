Formacja .WAVS powróciła z nowym albumem. Krążek "Total" jest już dostępny w serwisach streamingowych

Nowy album .WAVS już jest dostępny. Osobiste kryzysy stały się inspiracją

Krakowski zespół .WAVS powraca z nowym, trzecim już w swoim dorobku albumem. Krążek zatytułowany „TOTAL” to nie tylko kolejny krok w muzycznej podróży grupy, ale przede wszystkim bardzo osobisty zapis trudnych doświadczeń, które dotknęły członków formacji. Muzycy postanowili przekuć bolesne przeżycia w sztukę, tworząc płytę koncepcyjną o ludzkich kryzysach.

Grupa, która swoje brzmienie określa autorskim pojęciem „heavy pop”, łączy alternatywny rock i metal z chwytliwymi melodiami. Jak zapowiadają, na nowym wydawnictwie jest „jeszcze bardziej heavy i jeszcze bardziej pop”. Płyta zawiera 13 kompozycji wypełnionych emocjami.

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Wokalista zdradza kulisy: „Każdego z nas życie doświadczyło”

Inspiracją do stworzenia albumu „TOTAL” były prawdziwe wydarzenia. Jak zdradził wokalista i autor tekstów, Maciej Kowalski, materiał jest efektem wspólnego przeżywania życiowych trudności, które dotknęły zespół w 2025 roku.

„Zdarzyło się akurat tak, że w 2025 każdego z nas życie doświadczyło bardzo mocno. Wspólnie te kryzysy przeżywaliśmy i wspólnie z nich wychodziliśmy, przy okazji tworząc materiał na nowy album. Nie mogło być zatem inaczej - siadając w tym roku do tekstów, przelałem te nasze wszystkie doświadczenia na papier” – wyjaśnia Maciej „Macias” Kowalski.

Zaskakujący goście. Od rapu po post-black metal

Zespół .WAVS zaprosił do współpracy nad płytą przyjaciół ze sceny muzycznej, którzy reprezentują zupełnie inne światy. Dzięki temu na krążku usłyszymy niezwykłe połączenia gatunkowe. W utworze „jedno lato mniej” pojawili się Paweł Gawryłowicz (trąbka) i Brunon Lubas z jazz-rockowego zespołu Opady.

To jednak nie koniec niespodzianek. Raperzy Dugi i Sudi z legendarnej skawińskiej formacji Dealer dograli swoje zwrotki w kawałku „Lisan al Gaib”. Z kolei w „życiowym przesileniu” zespół wsparli Ania Tru i Grzegorz Napora z post-black metalowego Domu Złego. Na płycie gościnnie zagrał również Leszek Nowotarski.

Ugruntowana pozycja na scenie

Zespół .WAVS od debiutu w 2019 roku konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie rockowej. Dowodem na to są nie tylko kolejne płyty, ale i bogate doświadczenie koncertowe. Grupa ma na koncie występy na tak dużych festiwalach jak Mystic Festival, Materiafest czy Zew Się Budzi.

Muzycy koncertowali również za granicą, w tym podczas brytyjskiej trasy British in.WAVSion, a w Polsce grali u boku zespołu Me and That Man. Występowali także przed takimi wykonawcami jak Illusion, Kult, Vader czy Closterkeller. Od 2025 roku organizują w Krakowie własny festiwal – HEAVY POP FEST. Nowy album „TOTAL” promowały single „co myśl, to lęk” oraz „koledzy”.

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