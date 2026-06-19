Były menedżer Guns N' Roses skróciłby "Use Your Illusion" do jednego albumu. Które utwory by zostawił?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-19 12:23

W 1991 roku na rynku ukazały się dwa albumy Guns N' Roses pod szyldem "Use Your Illusion". Alan Niven, były menedżer amerykańskiej formacji, otwarcie przyznał, że to zbyt obszerne wydawnictwo, które należało skrócić. Zaproponował on nawet skróconą tracklistę "UYI". Jakie utwory by się na tej płycie znalazły?

Guns N' Roses
Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Alan Niven skróciłby Use Your Illusion Guns N' Roses do jednego albumu. Były menedżer wskazał wymarzoną tracklistę 

Amerykańska formacja Guns N' Roses weszła na rynek z drzwiami (i futryną) w 1987 roku za sprawą albumu Appetite for Destruction. Muzycy musieli więc później stanąć przed dość poważnym wyzwaniem: nagrać płytę, która dorówna kapitalnemu debiutowi. Zespół podjął się tego zadania i... zaskoczył wszystkich dookoła. 17 września 1991 na półkach sklepowych pojawił się nie jeden, a dwa nowe krążki Guns N' Roses. Grupa opanowała listy przebojów. Album Use Your Illusion I znalazł się na drugim miejscu amerykańskiej listy Billboardu, z kolei Use Your Illusion II dotarł na sam szczyt tego zestawienia.

Na dwóch płytach łącznie znalazło się 30 utworów, w tym Don't Cry pojawił się w dwóch wersjach. Mimo ostatecznego sukcesu komercyjnego, nie każdy uważał, że wydawanie jednocześnie dwóch albumów. Przeciwnikiem takiego rozwiązania był chociażby Alan Niven, który był menedżerem Guns N' Roses w latach 1987-1991, 

KULTOWE HISTORIE - Guns N' Roses

Axl [Rose, wokalista - przyp. red.] tłumaczył mi to w następujący sposób: "Chcę mój podwójny album szybciej niż Led Zeppelin dostało swój podwójny album" [chodzi oczywiście o "Physical Graffiti" z 1975]. Oczywiście, w mojej głowie pojawiły się różne myśli. Czy mamy materiał, żeby uzasadnić wydanie podwójnego albumu? Czy jakość całości będzie spójna? – powiedział Niven w rozmowie dla portalu Ultimate Classic Rock

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Niven został także zapytany, czy zespołowi lepiej by się przysłużyło wydanie pojedynczego albumu. Menedżer bez wahania odpowiedział, że tak. I postanowił stworzyć pojedynczy zestaw Use Your Illusion. Jego zdaniem na płycie z 1991 roku powinno znaleźć się "tylko" dziesięć utworów. Tak prezentowałaby się wymarzona tracklista Nivena: 

  1. Double Talkin' Jive
  2. Back Off Bitch
  3. Dust and Bones
  4. Yesterdays
  5. Civil War
  6. Pretty Tied Up
  7. You Could Be Mine
  8. Locomotive
  9. November Rain
  10. Dead Horse

W powyższym zestawieniu zabrakło chociażby coverów, z którymi dość mocno kojarzymy twórczość Guns N' Roses, a mianowicie Live and Let Die i Knockin' on Heaven's Door

Warto też wspomnieć, że to właśnie Niven ostatecznie zasugerował muzykom, aby – jeśli już tak chcą – wydać materiał w dwóch oddzielnych częściach. – Przekonałem Axla, że powinniśmy wydać dwa pojedyncze albumy jednocześnie. Nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił – wspominał w swojej książce Sound and Fury: Rock N' Roll Stories, która ukazała się na rynku 25 czerwca 2025.

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