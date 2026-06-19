Alan Niven skróciłby Use Your Illusion Guns N' Roses do jednego albumu. Były menedżer wskazał wymarzoną tracklistę

Amerykańska formacja Guns N' Roses weszła na rynek z drzwiami (i futryną) w 1987 roku za sprawą albumu Appetite for Destruction. Muzycy musieli więc później stanąć przed dość poważnym wyzwaniem: nagrać płytę, która dorówna kapitalnemu debiutowi. Zespół podjął się tego zadania i... zaskoczył wszystkich dookoła. 17 września 1991 na półkach sklepowych pojawił się nie jeden, a dwa nowe krążki Guns N' Roses. Grupa opanowała listy przebojów. Album Use Your Illusion I znalazł się na drugim miejscu amerykańskiej listy Billboardu, z kolei Use Your Illusion II dotarł na sam szczyt tego zestawienia.

Na dwóch płytach łącznie znalazło się 30 utworów, w tym Don't Cry pojawił się w dwóch wersjach. Mimo ostatecznego sukcesu komercyjnego, nie każdy uważał, że wydawanie jednocześnie dwóch albumów. Przeciwnikiem takiego rozwiązania był chociażby Alan Niven, który był menedżerem Guns N' Roses w latach 1987-1991,

KULTOWE HISTORIE - Guns N' Roses

Axl [Rose, wokalista - przyp. red.] tłumaczył mi to w następujący sposób: "Chcę mój podwójny album szybciej niż Led Zeppelin dostało swój podwójny album" [chodzi oczywiście o "Physical Graffiti" z 1975]. Oczywiście, w mojej głowie pojawiły się różne myśli. Czy mamy materiał, żeby uzasadnić wydanie podwójnego albumu? Czy jakość całości będzie spójna? – powiedział Niven w rozmowie dla portalu Ultimate Classic Rock.

Niven został także zapytany, czy zespołowi lepiej by się przysłużyło wydanie pojedynczego albumu. Menedżer bez wahania odpowiedział, że tak. I postanowił stworzyć pojedynczy zestaw Use Your Illusion. Jego zdaniem na płycie z 1991 roku powinno znaleźć się "tylko" dziesięć utworów. Tak prezentowałaby się wymarzona tracklista Nivena:

Double Talkin' Jive Back Off Bitch Dust and Bones Yesterdays Civil War Pretty Tied Up You Could Be Mine Locomotive November Rain Dead Horse

W powyższym zestawieniu zabrakło chociażby coverów, z którymi dość mocno kojarzymy twórczość Guns N' Roses, a mianowicie Live and Let Die i Knockin' on Heaven's Door.

Warto też wspomnieć, że to właśnie Niven ostatecznie zasugerował muzykom, aby – jeśli już tak chcą – wydać materiał w dwóch oddzielnych częściach. – Przekonałem Axla, że powinniśmy wydać dwa pojedyncze albumy jednocześnie. Nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił – wspominał w swojej książce Sound and Fury: Rock N' Roll Stories, która ukazała się na rynku 25 czerwca 2025.

Oto 5 ciekawostek o Use Your Illusion I & II od Guns N' Roses:

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