Bruce Dickinson śpiewał "The Trooper" z dala od oczu publiczności! Powodem karygodne zachowanie jednego z fanów

Bruce Dickinson świetnym wokalistą jest - a przy tym osobą o niezwykle mocnym charakterze. Muzyk "nie daje sobie w kaszę dmuchać", o czym nie raz, nie dwa przekonali się fani i fanki na koncertach Iron Maiden.

Takowa sytuacja miała miejsce chociażby na występie "Żelaznej Dziewicy" w Grecji w lipcu 2022 roku. Przypominamy, że to na nim jeden z fanów, wbrew zakazom, odpalił flarę, która natychmiast zaczęła intensywnie dymić. Widząc to Bruce wkurzył się nie na żarty i wprost ze sceny ostrymi słowami zwrócił się do fana.

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Zaskakujące zachowanie Bruce'a Dickinsona na koncercie!

Widocznie fan, który pojawił się na pokazie Iron Maiden w środę 14 października w Ekwadorze nie słyszał o wydarzeniach z Grecji sprzed 4 lat. Jedna z osób, która stała w pierwszych rzędach odpaliła flarę, przez co dym oczywiście poniósł się także po scenie.

Tym razem jednak Dickinson nie zrobił wielkiej awantury. W zamian za to, w chwili, gdy grupa grała kultowe The Trooper, w trakcie którego wokalista dzierży w ręku flagę, ten... wycofał się ze sceny i śpiewał z dala od wzroku publiczności.

Bruce wrócił do zespołu gdy tylko flara wygasła, a dym zniknął, mając w ręku tym razem flagę Ekwadoru, na co publiczność zareagowała z wielkim entuzjazmem.

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Iron Maiden jednak będą grać w 2027 roku!

Od kilku dobrych miesięcy było wiadomo, że Iron Maiden w 2027 roku znikną ze sceny i zrobią sobie przerwę od występowania po intensywnej trasie. Nieoczekiwanie w piątek 16 października grupa ogłosiła... serię występów po Ameryce Północnej. Ta odbędzie się na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku i ma być już ostatnią odsłoną trasy "Run For Your Lives". W roli gości specjalnych na pokazach zaprezentują się Bullet For My Valentine oraz The Raven Age.