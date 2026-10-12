Warszawa zyska nową salę koncertową. Rafał Trzaskowski ujawnił szczegóły

Polska regularnie przyciąga największe muzyczne gwiazdy, które występują u nas na wielkich stadionach, w tym na warszawskim PGE Narodowym. Kraj dysponuje również nowoczesnymi halami sportowo-widowiskowymi, takimi jak te w Łodzi czy w Krakowie, które doskonale sprawdzają się przy organizacji ogromnych wydarzeń.

Oprócz potężnych aren, funkcjonuje mnóstwo mniejszych klubów oraz terenów plenerowych, wykorzystywanych głównie podczas letnich festiwali. Okazuje się jednak, że potrzeba tworzenia nowych przestrzeni muzycznych wciąż jest bardzo duża i stale rośnie.

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Nowa sala koncertowa w Warszawie. Co zapowiedział Rafał Trzaskowski?

Miłośnicy muzyki na żywo na pewno pamiętają kultową Salę Kongresową, gdzie dawniej swoje pierwsze polskie koncerty grały legendy, takie jak The Rolling Stones. Niestety, obiekt ten pozostaje zamknięty od ponad dekady.

Choć krążą plotki o ponownym otwarciu Sali Kongresowej w perspektywie dwóch lat, Warszawa wzbogaci się o zupełnie nowy obiekt koncertowy. Zapewni on nowoczesne warunki zarówno dla artystów, jak i publiczności.

Jak poinformował Rafał Trzaskowski w swoich mediach społecznościowych, właśnie podpisano umowę na budowę największej tego typu sali koncertowej w Polsce. Nowy obiekt będzie oficjalnym domem dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace budowlane mają ruszyć lada dzień, a ich zakończenie przewiduje się za około 3,5 roku.

Projekt zakłada stworzenie głównej przestrzeni koncertowej mogącej pomieścić około 1900 widzów oraz mniejszej sali kameralnej dla niespełna pół tysiąca gości. W budynku znajdą się również profesjonalne sale do prób oraz kompleksowe zaplecze techniczno-artystyczne.

To ważna inwestycja dla Warszawy. Ważna inwestycja dla warszawskiej i polskiej kultury. I ważna inwestycja dla prawobrzeżnej stolicy. To wielka sprawa, że ten projekt w końcu doczekuje się realizacji. A w czasie gdy będziemy oczekiwać na główną siedzibę - zapraszam do korzystania z I etapu inwestycji, który działa już od kilku tygodni przyciągając setki osób. Naprawdę warto! - napisał Rafał Trzaskowski.