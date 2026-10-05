Thom Yorke (Radiohead) udostępnił... swoją przedkoncertową playlistę!

Pod koniec 2025 roku, po siedmioletniej przerwie, muzycy Radiohead powrócili do koncertowania. Zespół wystąpił łącznie 20 razy na Starym Kontynencie w listopadzie i grudniu. Trasa rozpoczęła się 4 listopada w Madrycie, a dobiegła końca 16 grudnia w Kopenhadze.

Jakiś czas później w serwisach streamingowych pojawiła się wyjątkowa playlista wokalisty Thoma Yorke'a. Towarzyszyła ona zespołowi przed koncertami podczas zeszłorocznej trasy po halach w Europie.

Nie od dziś wiadomo, że muzyczne horyzonty frontmana Radiohead są naprawdę szerokie. Wspomniana playlista, na której znalazło się ponad 30 utworów, jest tego najlepszym dowodem.

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Co więc na niej odnajdziemy? Nie brakuje utworów Leonarda Cohena, Syda Barretta, Aphex Twina czy Davida Byrne'a. Całość udostępniamy natomiast poniżej. Na samym Spotify już tę playlistę zapisało ponad 10 tys. użytkowników. Ta liczba na pewno jeszcze będzie rosnąć w najbliższym czasie.

Jaka przyszłość czeka Radiohead? Wiadomo, że w 2027 roku formacja zagra ponad dwadzieścia koncertów, jednak wszystkie tylko na terenie Australii i Japonii.

Utwór Radiohead powrócił na listę przebojów! Kawałek z lat 90. stał się viralem

Pod koniec sierpnia 2025 informowaliśmy na naszych łamach, że jeden z utworów Radiohead pojawił się, dość niespodziewanie, na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100. Chodziło o Let Down z krążka OK Computer z 1997. Wspomniana kompozycja stała się nagle viralem na TikToku!

Thom Yorke – w rozmowie z The Sunday Times – otwarcie przyznał, że sukces Let Down po prawie trzech dekadach od wydania jest dla niego sporym zaskoczeniem. Co ciekawe, frontman Radiohead był przeciwny, aby ten utwór znalazł się na albumie OK Computer. Ostatecznie udało się go jakoś przekonać. Dobrze, że tak się stało!

Oto ciekawostki o albumie In Rainbows od formacji Radiohead: