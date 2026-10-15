The Rolling Stones wydadzą rozszerzoną wersję "Foreign Tongues"! Fani usłyszą nieznane nagranie z Charliem Wattsem

The Rolling Stones szykują niespodziankę. Ich album powraca w nowej wersji!

Fani legend rocka mają powody do radości. Po wielkim sukcesie albumu „Foreign Tongues”, który podbił listy przebojów w kilkunastu krajach, The Rolling Stones ogłaszają, że to jeszcze nie koniec. Zespół przygotował rozszerzoną edycję płyty, która ukaże się pod nowym tytułem „Foreign Tongues, Loose Lips”. Premiera zaplanowana jest na 27 listopada.

Na nowym wydawnictwie znajdzie się aż pięć dodatkowych nagrań, które powstały w trakcie pracy nad ostatnim krążkiem. To dowód na to, że twórcza energia i chemia między muzykami wciąż jest na najwyższym poziomie, nawet po ponad sześciu dekadach na scenie.

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Duet Jaggera i Richardsa z perkusją Charliego Wattsa

Wśród premierowych piosenek znalazły się prawdziwe perełki. Jedną z nich jest utwór „Bad Luck Hideaway”, w którym fani usłyszą duet Micka Jaggera i Keitha Richardsa z partią perkusji nagraną przez Charliego Wattsa. Piosenka była wcześniej dostępna jedynie jako bonus w jednym z serwisów cyfrowych, a teraz trafi do szerszej publiczności.

Kolejną gratką jest kompozycja „Who You Callin’ Crazy”, do której zespół zaprosił saksofonistę jazzowego Courtneya Pine’a. Pozostałe nowe utwory to „Where There’s A Will”, „Human Tide” i „She Still Comes Around”.

Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów

Album „Foreign Tongues, Loose Lips” trafi na rynek w kilku formatach, a wydania fizyczne z pewnością ucieszą kolekcjonerów. Zespół przygotował specjalną edycję winylową, na której pięć dodatkowych nagrań znajdzie się na czerwonym winylu o zwiększonej gramaturze. Płytę umieszczono w efektownej okładce z matowym wykończeniem i błyszczącymi elementami. Do zestawu dołączono też oryginalny album „Foreign Tongues” na płycie CD.

Dostępna będzie również dwupłytowa edycja CD w sześciopanelowym opakowaniu ze złotymi detalami i szesnastostronicową książeczką. Na pierwszym krążku znajdzie się czternaście utworów z podstawowej wersji albumu, a na drugim – pięć premierowych piosenek.

Fani wkrótce usłyszą pierwszy nowy utwór

Zespół nie każe fanom długo czekać na przedsmak tego, co ich czeka. Już 20 października do serwisów cyfrowych trafi utwór „Who You Callin’ Crazy” z gościnnym udziałem Courtneya Pine’a. Będzie to pierwsza okazja, by posłuchać niepublikowanego wcześniej materiału.

Przypomnijmy, że album „Foreign Tongues” ukazał się 10 lipca i dotarł na szczyt list sprzedaży w czternastu krajach, w tym w Polsce. Płyta zebrała znakomite recenzje. Krytycy „The Times” przyznali jej pięć gwiazdek, uznając ją za jedno ze szczytowych osiągnięć w karierze grupy. Podobną ocenę wystawił „The Telegraph”, chwaląc „żywotność, dowcip, bogactwo, energię i radość” materiału.