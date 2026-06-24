The Casualties zagrają w Polsce! Legenda street punka wraca do naszego kraju

The Casualties zagrają koncert w Polsce i tym razem fani mocnych brzmień spotkają się z muzykami w Poznaniu. Zespół z Nowego Jorku to prawdziwi weterani punkowej sceny, którzy od lat dziewięćdziesiątych nieustannie koncertują po całym świecie. Ich muzyka od dekad trafia do nowych pokoleń słuchaczy, a występy na żywo zawsze gwarantują potężną dawkę energii i solidne pogo pod sceną. Muzycy wracają do naszego kraju po dłuższej przerwie, aby ponownie zagrać dla polskiej publiczności. Wydarzenie w Poznaniu z pewnością przyciągnie miłośników surowego gitarowego grania z całego kraju.

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The Casualties w Poznaniu 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Znamy już podstawowe informacje o wizycie amerykańskiej formacji w naszym kraju. Koncert odbędzie się 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment organizator nie podał jeszcze szczegółów dotyczących dokładnej lokalizacji, dlatego nie wiemy, w jakim klubie zagra zespół. Potwierdzono wyłącznie samo miasto. Fani muszą poczekać na oficjalny komunikat o ostatecznym miejscu wydarzenia oraz o ewentualnych gościach specjalnych, którzy pojawią się na scenie przed główną gwiazdą wieczoru. Poniżej zebraliśmy wszystkie pewne informacje.

DATA KONCERTU: 30 czerwca 2026 r.

30 czerwca 2026 r. MIASTO: Poznań

Poznań GDZIE: miejsce zostanie ogłoszone wkrótce

miejsce zostanie ogłoszone wkrótce GODZINA: informacje wkrótce

informacje wkrótce SUPPORT: zespół nie został jeszcze ogłoszony

Bilety na koncert The Casualties w Poznaniu

Kwestia wejściówek na to wydarzenie wciąż pozostaje całkowitą niewiadomą. Organizatorzy nie podali jeszcze do wiadomości publicznej żadnych dat związanych z przedsprzedażą ani otwartą pulą na platformach biletowych. Brakuje również jakichkolwiek informacji o cenach dla poszczególnych sektorów. Zdecydowanie warto regularnie śledzić profile zespołu w mediach społecznościowych, aby nie przegapić startu sprzedaży biletów. Kiedy tylko w sieci pojawią się oficjalne dane od dystrybutorów, na bieżąco uzupełnimy ten artykuł o brakujące szczegóły.