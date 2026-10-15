Takiego wykonania "Bohemian Rhapsody" Queen nikt się nie spodziewał! Skomentował Brian May

Wydaje się, że naprawdę ciężko dziś o osobę, która nie znałaby utworu Bohemian Rhapsody. Wydana dokładnie ostatniego dnia października 1975 roku kompozycja okazała się być przełomową dla zespołu Queen. Mający na tym etapie swojej kariery już trzy studyjne albumy na koncie, właśnie dopiero za sprawą kolejnego, czyli A Night at the Opera, a w szczególności wiodącego singla, podbiła listy przebojów na całym świecie.

Trwający niemal sześć minut utwór, do tego składający się z kilku sekcji, nie był oczywistym wyborem na pierwszy promujący. Grupa postawiła się jednak niechętnej wytwórni i kierowała się własnym, dziś już wiemy, że w pełni słusznym, poczuciem.

Bohemian Rhapsody uznaje się dziś za jeden z utworów wszech czasów. Pomimo swojej niezwykle zaawansowanej kompozycji, jest on stosunkowo często brany na warsztat przez innych artystów i artystki, którzy wykonują jego własne wersje. Istnieje jednak taka, którą szczególnie cenią członkowie Queen.

"Bohemian Rhapsody" to rockowy utworów wszech czasów? Tak twierdzi znany muzyk!

Wyjątkowe wykonanie "Bohemian Rhapsody", które docenili muzycy Queen!

Już w sierpniu 2025 roku światło dzienne ujrzał cover Bohemian Rhapsody, którego mało kto się spodziewał. Mowa o wersji pochodzącego z RPA chóru Ndlovu Youth Choir, która wyróżnia się tym, że jest w całości wykonana w języku isiZulu, do tego została ona oficjalnie zatwierdzona przez żyjących członków Queen.

Cover ten w szczególności przypadł do gustu Rogerowi Taylorowi, który zaprosił nawet Ndlovu Youth Choir do współpracy. Efektem tego jest utwór Come on Summer (It's Party Time), który znalazł się na najnowszym, solowym albumie perkusisty.

Tym razem jednak to słynne Bohemian Rhapsody zostało przypomniane fanom i fankom Queen. Wszystko to za sprawą postu, który pojawił się na koncie Freddiego Mercury'ego w mediach społecznościowych. Został on podpisany cytatem nieodżałowanego wokalisty: "Chcę, żeby wszyscy usłyszeli [w domyśle "moją muzykę" przyp. red.], ponieważ jest ona przeznaczona dla wszystkich. To język międzynarodowy. Udostępnione nagranie skomentował także Brian May, który napisał krótko: "Piękne!".

Oto najbardziej nietypowe covery i wykonania utworów Queen: