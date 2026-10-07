Pull The Wire wraca do korzeni po festiwalach. Zespół zaprasza na jesienną trasę

Pull The Wire rusza w trasę. "Tęsknimy za klubowym graniem"
Po intensywnym, festiwalowym lecie zespół Pull The Wire wraca do korzeni i zaprasza fanów na serię kameralnych spotkań. Muzycy z Żyrardowa ogłosili właśnie klubową trasę koncertową, która obejmie siedem miast w całej Polsce. To doskonała okazja, by na żywo usłyszeć materiał z ich najnowszej płyty „Przez Sztorm i Morskie Fale”, która ukazała się na początku tego roku.
Formacja zapowiada, że setlista będzie mieszanką nowości oraz największych przebojów, które powstały w ciągu ponad dwudziestu lat ich działalności. Jak obiecują, każdy koncert ma być unikalnym show, pełnym emocji – od głębokich przemyśleń, przez śmiech, aż po łzy wzruszenia. Trasa jest dedykowana publiczności, która od lat wspiera ich muzyczną przygodę.
"Jesteśmy jak jedna wielka rodzina"
Lider zespołu, Paweł ‘Marszal’ Marszałek, nie ukrywa, że choć lubi energię wielkich scen, to właśnie klubowe koncerty mają dla niego wyjątkową magię. Wokalista i gitarzysta podkreśla, że tylko w takich warunkach można zbudować bliską relację z publicznością.
„Lubimy festiwalowe sceny, ale już tęsknimy za klubowym graniem. Tylko w klubach możemy stworzyć tak wyjątkowo intymną atmosferę i relację ze wszystkimi uczestnikami koncertu” – przyznaje Marszal. „Uwielbiamy być z naszymi fanami na wyciągnięcie ręki, a po koncercie zawsze chętnie rozmawiamy, robimy zdjęcia i zbijamy piątki. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina i dzięki temu podczas występów jest to sprzężenie zwrotne energii - my dajemy z siebie wszystko, Wy nakręcacie nas jeszcze bardziej, my przechodzimy samych siebie. To jest właśnie kwintesencja rock and rolla!” – dodaje muzyk.
Siedem koncertów w całej Polsce
Trasa rozpocznie się już 9 października w Rybniku, a jej wielki finał zaplanowano na 19 grudnia w warszawskiej Stodole podczas imprezy Fuck Off Festival. Na scenie Pull The Wire nie będzie sam. Grupie towarzyszyć będą zespoły: Antyrefleks, Pierwszy Śnieg, Last Chance, Symptone i Mocno Rockujący. Z kolei w Gdańsku i w Warszawie formacja wystąpi u boku Łydki Grubasa i Transgresji.
Pełna rozpiska koncertów prezentuje się następująco:
- 9 października 2026 – Rybnik
- 10 października 2026 – Skarżysko-Kamienna
- 6 listopada 2026 – Żnin
- 7 listopada 2026 – Gdańsk, FUCK OFF FESTIVAL
- 5 grudnia 2026 – Lublin
- 18 grudnia 2026 – Łódź
- 19 grudnia 2026 – Warszawa, FUCK OFF FESTIVAL
Bilety dostępne są TU.
Ponad 20 lat na scenie
Zespół Pull The Wire to weterani polskiej sceny rockowej. Choć działają od ponad 20 lat, szersza publiczność usłyszała o nich w 2012 roku za sprawą teledysku do utworu „Kapslami w niebo”. Kawałek szybko stał się hitem internetu i nieoficjalnym hymnem akcji „Piwo pod chmurką”.
Ich debiutancki album „W Polsce jest ogień!” oraz wygrana w Eliminacjach do Przystanku Woodstock w 2015 roku otworzyły im drzwi na największe sceny w kraju. W 2024 roku grupa odebrała nagrodę za najlepszy występ na festiwalu Pol’And’Rock. Na koncie mają setki koncertów klubowych, występy na festiwalach takich jak Jarocin czy Rockowizna, a także koncerty na Ukrainie i w Czechach. Ich ostatnia płyta „Życie to Western” została ciepło przyjęta przez krytyków i słuchaczy.