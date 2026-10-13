Połączą black metal z tradycyjnymi pieśniami pasyjnymi. Patriarkh wraz z Monodią Polską zapraszają na "Lamentacje"

Black metal i tradycyjne pieśni pasyjne. Zaskakujący projekt muzyczny

Podlaski zespół PATRIARKH łączy siły z zespołem śpiewaczy Monodia Polska w nowym, zaskakującym projekcie. Artyści, którzy na co dzień reprezentują zupełnie inne muzyczne światy, przygotowali wspólny cykl koncertowy „Lamentacje: Pasja”. To jednorazowe wydarzenie, które odbędzie się w 2027 roku tylko w trzech polskich miastach. Na scenie dojdzie do spotkania odrębnych tradycji, języków i sposobów myślenia o muzyce. Twórcy zapowiadają, że widowisko połączy dwa koncerty w jedną multimedialną opowieść, której tematem będą cierpienie, śmierć i smutek. Każda z odsłon cyklu ma stanowić odrębną historię, budowaną na żywo przez wykonawców.

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Dwa muzyczne światy w opowieści o śmierci

Pierwszą część wieczoru zaprezentuje Monodia Polska pod kierunkiem Adama Struga. Zespół, który na co dzień praktykuje jednogłosowy śpiew pogrzebowy, wykona tradycyjne pieśni pasyjne oraz szlacheckie wiersze o śmierci. Śpiewakom towarzyszyć będą dwie liry korbowe, szpinet i fisharmonia. Jak zapowiadają, przed słuchaczami „godzina mrocznego, arcysmutnego, muzycznego horroru”. Drugą część opowieści przedstawi zespół PATRIARKH. Muzycy odpowiedzą na tradycyjne lamentacje za pomocą black metalu oraz muzyki mocno zakorzenionej w liturgii Kościoła wschodniego. To właśnie to zderzenie ma stanowić o sile całego projektu.

Publiczność włączona do śpiewu

Zespół Monodia Polska chce, by koncerty były czymś więcej niż tylko biernym słuchaniem. Wykonawcom zależy na przełamaniu tradycyjnej formuły i włączeniu publiczności do wspólnego śpiewu, tak jak miało to miejsce dawniej. Aby to ułatwić, teksty wierszy będą wyświetlane na telebimie, zachęcając uczestników do przyłączenia się do „pospolitego ruszenia śpiewaczego”. Monodia Polska to zespół posługujący się skalami muzycznymi wcześniejszymi niż powszechnie dziś używana skala dur-moll. Jego członkowie zebrali warianty melodyczne pieśni religijnych i świeckich przekazywanych w tradycji ustnej na terenach północno-wschodniego Mazowsza.

„Lamentacje: Pasja” – daty i bilety

Wyjątkowy projekt muzyczny będzie można zobaczyć na żywo tylko podczas trzech koncertów. Wydarzenia odbędą się pod koniec lutego 2027 roku w największych polskich miastach. Daty koncertów „Lamentacje: Pasja”:

26 lutego 2027 — Warszawa, Palladium

— Warszawa, Palladium 27 lutego 2027 — Gdańsk, B90

— Gdańsk, B90 28 lutego 2027 — Kraków, Klub Studio

Bilety na koncerty są już dostępne w sprzedaży. Ich ceny podzielono na trzy pule. Pierwsza, najtańsza pula w cenie 80 zł, jest dostępna tylko do 15 listopada 2026 roku. Po tym terminie cena wzrośnie do 100 zł, a następnie do 130 zł. Wejściówki można kupić na oficjalnej stronie internetowej.

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