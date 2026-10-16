Po sukcesie na Eurowizji przyszedł czas na zmianę. Rumuńska gwiazda Alexandra Căpitănescu wydała pierwszą anglojęzyczną płytę

Alexandra Căpitănescu rozwija karierę po Eurowizji 2026

Sukces podczas Eurowizji 2026 na długo pozostanie w pamięci widzów. Alexandra Căpitănescu i jej grupa z piosenką „Choke Me” wywalczyli wtedy trzecią lokatę. Ten wynik okazał się przepustką do międzynarodowej rozpoznawalności, a zespół z Rumunii rozpoczął właśnie zupełnie nowy etap na swojej drodze muzycznej.

To bardzo intensywny okres w życiu grupy. Muzycy nie tylko udostępnili słuchaczom debiutancki krążek w języku angielskim, ale również zaplanowali spotkanie z polską publicznością. Już w nadchodzący poniedziałek warszawski klub VooDoo będzie gościł artystów prezentujących swój najnowszy, dopiero co opublikowany materiał.

Album „Choke Me” zapoczątkowuje nowy rozdział w twórczości

Po świetnym wyniku w konkursie eurowizyjnym formacja zdecydowała się na odważne działanie. Płyta zatytułowana „Choke Me” to z jednej strony podsumowanie dotychczasowej działalności artystycznej, a z drugiej wejście w kompletnie nowy etap. Wydawnictwo zostało udostępnione we wszystkich popularnych serwisach streamingowych, co pozwala fanom na natychmiastowe zapoznanie się z premierowymi kompozycjami.

Na wydanie w formie fizycznej trzeba będzie jednak trochę poczekać. Artyści przekazali, że płyty kompaktowe oraz winyle pojawią się na rynku dopiero w 2027 roku.

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

Zespół mówi o przelewaniu emocji w twórczość muzyczną

Członkowie grupy sami przyznają, że ich najnowsze nagrania są bardzo intymne i naładowane emocjami. Według słów formacji, album funkcjonuje niczym lustro, w którym to słuchacze odnajdują własne interpretacje napisanych utworów. Na płycie mają znajdować się kompozycje odpowiadające przeróżnym nastrojom i stanom ducha.

Twórcy nie unikają skomplikowanych zagadnień i mocnych wrażeń. Twierdzą wręcz, że muzykowanie ma dla nich charakter terapeutyczny. Jak czytamy w oficjalnych materiałach prasowych, artyści przelewają w swoje dźwięki energię, głód, strach, a także gniew oraz radość, próbując wyrazić to, czego nie da się opisać słowami. Według muzyków nowa płyta to hołd dla swobodnego ducha w świecie wymagającym prawdziwych emocji.

Co więcej, rumuński skład nie ma zamiaru ograniczać się do jednego stylu muzycznego. Muzycy zadeklarowali chęć nieustannego poszukiwania, rozwijania umiejętności i testowania nowych muzycznych rozwiązań.

Alexandra Căpitănescu to nazwa całego projektu muzycznego

Mimo że nazwa sugeruje solowy projekt liderki, w rzeczywistości pod szyldem Alexandra Căpitănescu kryje się pełny skład. Wokalistce towarzyszą na scenie: odpowiedzialny za gitarę Bogdan Stoican, basista Matei Cohal, grający na perkusji Luca Sofron oraz obsługujący instrumenty klawiszowe Thomas Cîrcotă. Grupa tworzy muzykę na pograniczu rocka alternatywnego oraz nowoczesnych brzmień popowych.

Należy również wspomnieć, że liderka zespołu bierze udział w inicjatywie Spotify EQUAL jako jej oficjalna ambasadorka, wspierając tym samym pozycję kobiet w branży muzycznej.