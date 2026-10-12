Alexandra Căpitănescu powraca do Polski! Gwiazda Eurowizji i "The Voice" wystąpi w Warszawie

Alexandra Căpitănescu zagra koncert w Warszawie. Hitowa wokalistka wraca do Polski

Europejska scena rockowa ma nową twarz, a jest nią Alexandra Căpitănescu. Rumuńska gwiazda, która zdobyła trzecie miejsce na Eurowizji 2026, zaplanowała występ w Polsce. Wraz ze swoim zespołem zagra 19 października w warszawskim VooDoo Club.

To wydarzenie to ważny przystanek w harmonogramie artystki. Obecnie intensywnie pracuje nad premierą nowego albumu. Oznacza to, że publiczność w Polsce będzie mogła jako jedna z pierwszych usłyszeć jej świeży repertuar, łączący moc gitar z pop-rockową przebojowością.

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

Singiel "CMYM" to nowa muzyczna odsłona Alexandry Căpitănescu

Fani kojarzący Alexandrę z mrocznymi dźwiękami z Eurowizji, dostaną teraz zupełnie inny materiał. Wokalistka otwiera nowy etap w karierze. We wrześniu wydała utwór „CMYM (Can’t Make You Mine)”. To zapowiedź jej nadchodzącego krążka pod tytułem „Choke Me”.

Nowa piosenka prezentuje artystkę w bardziej uwodzicielskim i zabawnym wydaniu. Jak wynika z zapowiedzi, singiel opowiada o chemii i napięciu przed zrobieniem pierwszego kroku. Utwór wyróżnia się potężnym wokalem połączonym z chwytliwą linią melodyczną i nowoczesnym brzmieniem.

O czym opowie album "Choke Me"? Zaskakująca tematyka

Nadchodząca płyta ma ukazać bogatszy wachlarz artystyczny niż ten zaprezentowany w debiutanckim hicie. Alexandra Căpitănescu bierze na warsztat uniwersalne problemy. Teksty nowych utworów dotykają takich tematów jak poznawanie samej siebie, radzenie sobie z życiową presją, zdobywanie niezależności czy uwalnianie się spod wpływu innych ludzi.

Cały album ma balansować pomiędzy rockową dynamiką a współczesnym popem, pokazując, że wokalistka wciąż rozwija własny muzyczny styl.

Początki kariery: Od "The Voice of Romania" na europejskie salony

Pochodząca z miasta Galați piosenkarka to nie tylko odkrycie Eurowizji. Swoją pierwszą falę popularności w Rumunii zyskała w 2023 roku, po zwycięstwie w programie „The Voice of Romania”. W następnym roku zaprezentowała swój debiutancki mini-album „Căpitanu’”.

Alexandra nie tylko sama tworzy swoje teksty, ale także aktywnie koncertuje, biorąc udział m.in. w znanym festiwalu Electric Castle. Występ w Warszawie to idealna szansa, by podziwiać jej wokalny talent z bliska, w kameralnej atmosferze.

Gdzie i kiedy kupić bilety na koncert Alexandry Căpitănescu w VooDoo Club?

Warszawski koncert rumuńskiej piosenkarki odbędzie się 19 października na scenie Stage 1 w klubie VooDoo. Za organizację odpowiada Gotobeat. Bramki zostaną otwarte o 19:30. Bilety wciąż są w sprzedaży.