Piotr Cugowski zapowiada podwójne uderzenie. W ten sposób uczci swoje 30-lecie na scenie

Piotr Cugowski świętuje 30-lecie. Szykuje nową płytę i wielką trasę

To będzie wyjątkowy czas dla fanów Piotra Cugowskiego. Artysta ogłosił właśnie podwójne uderzenie – premierę nowego, solowego albumu oraz jubileuszową trasę koncertową, która uczci jego 30-lecie na scenie. Wygląda na to, że wokalista, którego głos znają miliony Polaków, ani na chwilę nie zwalnia tempa.

Jego drugi solowy krążek będzie nosił tytuł „Siódme życie”. Jak podkreślono w zapowiedzi, to siódmy album w całej, trwającej już trzy dekady karierze muzyka. Przez ten czas dał się poznać jako lider zespołu Bracia, członek formacji Cugowscy, a wreszcie jako solista, udowadniając swoją wszechstronność i artystyczną odwagę.

Człowiek Z Metalu - Wojciech Cugowski - o tendencji młodych ludzi do muzyki rockowej

Co znajdziemy na nowym albumie Cugowskiego?

Nowa płyta ma pokazać Piotra Cugowskiego jako artystę otwartego na muzyczne poszukiwania i niebojącego się wyzwań. Słuchacze znajdą na niej piosenki z chwytliwymi melodiami, które raz zaskoczą rockowym pazurem, a innym razem przewrotną lekkością. Spoiwem całości ma być oczywiście jeden z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie.

Część materiału jest już znana fanom, którzy śledzą jego poczynania. Na albumie „Siódme życie” pojawią się m.in. single „Cisza przed burzą” i „Latarnik”, ballada „Niedorośli” czy epicka piosenka tytułowa. Utwory te były już prezentowane podczas niedawnych koncertów, gdzie spotkały się z entuzjastycznym odbiorem publiczności.

"Siódme życie" – data premiery i pełna tracklista

Fani już mogą zaznaczać daty w kalendarzach. Premiera płyty „Siódme życie” w wersji CD oraz w serwisach streamingowych zaplanowana jest na 23 października 2026 roku. Z kolei miłośnicy winyli będą musieli poczekać nieco dłużej – czarny krążek trafi do sprzedaży 13 listopada 2026 roku.

Na albumie znajdzie się jedenaście utworów. Pełna lista piosenek to: „Cisza przed burzą”, „Niedorośli”, „Drań”, „Tu będzie bal”, „Latarnik”, „Siódme życie”, „Boję się, że przyjdziesz”, „Syzyf”, „Siebie warci”, „Na koniec dnia” oraz „Come on home”.

Jubileuszowa trasa z okazji 30 lat na scenie

Wydanie płyty to dopiero początek świętowania. Równolegle wokalista ogłosił pierwsze daty jubileuszowej trasy koncertowej. W 2027 roku minie dokładnie 30 lat od jego muzycznego debiutu. Przez cały ten czas pozostawał aktywny, nagrywając i koncertując najpierw z zespołem Bracia, później z tatą Krzysztofem i bratem Wojtkiem jako Cugowscy, a w końcu solo.

Na swojej artystycznej drodze współpracował też z legendami polskiej muzyki, takimi jak Martyna Jakubowicz, Jan Borysewicz czy Marek Jackowski. Każdy z tych etapów ukształtował go jako wokalistę w pełni oddanego muzyce.

Piotr Cugowski na żywo. Gdzie zagra koncerty?

Trasa „Siódme życie” obejmie największe miasta w Polsce. Pierwszy koncert odbędzie się 25 stycznia 2027 roku w Lublinie. W kolejnych miesiącach Piotr Cugowski odwiedzi m.in. Katowice, Łódź, Gdańsk i Kraków.

Pełna lista ogłoszonych koncertów prezentuje się następująco:

25.01.2027 | LUBLIN , CSK

, CSK 26.02.2027 | KATOWICE , Miasto Ogrodów

, Miasto Ogrodów 08.03.2027 | ŁÓDŹ , Wytwórnia

, Wytwórnia 02.04.2027 | BIELSKO-BIAŁA , Cavatina Hall

, Cavatina Hall 03.04.2027 | KIELCE , KCK 11.04.2027 | GDAŃSK , Filharmonia

, KCK 11.04.2027 | , Filharmonia 16.04.2027 | CZĘSTOCHOWA , Filharmonia

, Filharmonia 17.04.2027 | RZESZÓW , G2A

, G2A 18.04.2027 | KRAKÓW , ICE

, ICE 26.04.2027 | SZCZECIN, Filharmonia